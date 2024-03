Adamari López vive un emotivo momento y llora en plena transmisión de ‘Desiguales’ 

La presentadora de televisión Adamari López habló de su fe por la Virgen de Guadalupe durante el show ‘Desiguales’, que transmite Univision, y al comentar su experiencia religiosa no pudo evitar conmoverse y soltar algunas lágrimas.

Debido a la Semana Santa, en el programa hablaron de la devoción que algunos pueden tener a ciertos santos o vírgenes y en su caso explicó que siente gran adoración por la patrona de los mexicanos.

“Yo siento que ir a la Virgen de Guadalupe te trae muchísima paz y yo pienso que parte de quien intercedió por mí para que Alaïa naciera fue la Virgen de Guadalupe. Así que en lo que usted crea esto es una semana de reflexión, es un momento de pensar en cómo podemos ser mejores seres humanos, así que reflexionemos sobre eso y tratemos siempre de hacer el bien”, fue el mensaje que dio la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida.

En el programa otra de las conductoras que dio su testimonio fue la doctora Nancy González, quien explicó que su relación más trascendental con Dios la tuvo en los 90, cuando hizo un curso de hipnoterapia.

“Una de las cosas que teníamos que hacer era encontrarnos con nuestro ser supremo. Cuando yo me meto en trance y entro ahí, me encuentro con Dios, era una persona vieja, y desde que entré ahí yo estaba como flotando, yo sentía una paz, yo no quería irme de ahí y yo no creía mucho en Dios y vivía peleando con él”, recordó.

Luego de esto, la experta en sexualidad indicó que Dios le dijo que se regresara a Santo Domingo, República Dominicana, pero ella le comentaba que no podía hacerlo porque no tenía dinero.

“Tú no has terminado lo que comenzaste allá”, le habría dicho.

Después de este momento sintió que aumentó su fe y considera que todo lo que hizo fue porque se lo ordenó Dios.

Esta anécdota, y la de Adamari López, conmovió a muchos, pues dejaron en evidencia su lado espiritual y las distintas experiencias con las que han reforzado sus creencias.

