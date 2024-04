Chiquibaby confiesa que ha probado la marihuana para mejorar el rendimiento en la intimidad

Chiquibaby y Adamari López siguen revelando detalles de su vida en el podcast que lanzaron en YouTube y que ha sido todo un éxito para ambas, pues han logrado un importante número de visualizaciones.

Recientemente, la boricua y la mexicana hablaron de esas cosas que quizás la gente no conocía de esas y hubo varias sorpresas.

Por ejemplo, Stephanie Himonidis contó que la gente la ve con una personalidad desenfadada, pero en realidad es una mujer tranquila.

“La gente me ve como si soy un descontrol”, aseguró, para luego explicar que en su día a día es bastante selectiva.

Una de las cosas que más le preguntan, por ejemplo, es si tiene encendedor, porque creen que es una persona que fuma, pero en realidad indicó: “Nunca he fumado, tampoco le he entrado a ningún tipo de drogas. La única que probé fue la marihuana”.

Acerca del cannabis, dijo que lo probó con unas golosinas y también, en otra oportunidad, para experimentarlo como estimulante sexual.

“Por cierto, me dio mucha hambre y dije esto no va conmigo. Me dieron los munchies y pues no, esto no va con mi estilo de vida y la otra vez fue porque dijeron que cuando te fumas uno de esos eres mejor en la cama y me dio sueño y me dormí, entonces dije, ‘no es para mí’”, comentó.

Chiquibaby continuó con esta anécdota y recordó que probó también unas gomitas, pero no le gustó.

Al escuchar este relato, su amiga le contestó: “No tenía esa percepción de ti, no te imaginaba fumando, te he visto y hemos compartido muchísimo, me hubiese sorprendido muchísimo que dijeras que fumabas y tampoco me ha parecido como verte en eso de drogas. Yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, no soy fumadora y tampoco en eso de drogas, nada”.

Adamari López, completó su idea indicando que cuando tuvo cáncer le recomendaron consumir marihuana, pero no lo intentó. “No sé si como le tengo tanto miedo a las drogas, yo por ejemplo era adicta a tomar refresco, pues me da miedo que algo que me guste lo vaya a coger que no lo pueda dejar, mejor ni intento”, afirmó.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby habla de su rol en la vida de su hija y su esposo la “hacía sentir como una mamá inútil”

· Adamari López se sincera y confiesa qué es lo que extraña de “Hoy Día”, el matutino de Telemundo

· Adamari López y Chiquibaby dan detalles de su show y el primer tema estaría dirigido a Luis Fonsi