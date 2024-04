Juan Osorio le contestó a Niurka Marcos tras atacar a su novia casi 40 años menor que él

Juan Osorio ha defendido su relación con Eva Daniela, destacando que se aman y que la diferencia de casi 40 años no es un impedimento para su felicidad. Además, ha declarado que Niurka Marcos siempre ha sido una persona polémica y que sus comentarios negativos no afectan su vínculo sentimental con la persona que está en este momento.

“No estoy enterado de nada. Y a mí, lo que diga la gente, no me importa. Para mí lo más importante lo feliz que soy y el lugar que tiene mi mujer (Eva Daniela), mi esposa, mi compañera. La veo como una esposa porque ese lugar le doy yo. Lamento mucho que haya personas que les dé escozor. Hasta ahí”, dijo frente a los medios de comunicación.

A pesar de las críticas y los ataques de la vedette, Juan y Eva Daniela continúan juntos y disfrutando de su amor. Ambos han demostrado que su relación es sólida y que están dispuestos a enfrentar juntos cualquier obstáculo que se les presente en el camino.

Juan Osorio y Eva Daniela tienen una relación sentimental desde hace tres años. Crédito: Mezcalent

“Estoy muy contento; estoy enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero también, sobre todo, una gran responsabilidad de ambos. Más de mi parte, porque soy mayor que ella y, por lo tanto, tengo más responsabilidad en nuestra relación. Pero, gracias a Dios, Eva es muy inteligente, tiene una familia hermosa y esto nos ha hecho que ya pasemos los tres años de relación. Le he prometido, ¿cuándo? No lo sé, pero en este año le pongo el anillo de compromiso”, añadió durante su encuentro con la prensa.

Niurka Marcos ataca a pareja de Juan Osorio

“(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo. Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos, cuando lo llamé a las dos de la madrugada y ella me contestó. No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco creo que no quinden (tengan sexo). Porque ella tiene que dar su parte. (Juan Osorio) la mantiene y ella le fundillito, supongo”, le contó Niurka a los reporteros.

