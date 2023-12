Juan Osorio dice que su hijo Emilio está más feliz luego de terminar con Karol Sevilla

Juan Osorio habló con la prensa de la relación que su hijo Emilio Osorio tuvo con la cantante mexicana Karol Sevilla.

El productor de televisión comentó al varios reporteros que ahora ve al joven actor más pleno con su amorío con Leslie Gallardo.

“Lo único que me da gusto es que esté con una persona que sí lo acompaña, lo apoya, sale con él. Entonces me da mucho gusto por mí y porque antes lo veía muy triste en La Casa de los Famosos y no me gustaba, pero no me podía meter, pero ahora que bueno que está aprobando”, dijo en un video publicado por Edén Dorantes.

También comentó que él sabía que al ser un chico de 20 años iba a enfrentar decepciones en el amor para lograr aprendizajes en la vida.

“Se va a enamorar y va a tener frentazos como todos en la vida”, comentó.

Asimismo, explicó que ve que esta nueva pareja de su novio tiene otra mentalidad. “Lo veo feliz y eso es lo importante”, destacó.

“Ahora la persona que está con él pues tiene otra mentalidad y mi hijo también está actuando de otra manera. A mi hijo lo veo feliz y eso es lo más importante, porque como papá, es lo que queremos, verlo tranquilo”, dijo.

Por último confirmó: “Me cae muy bien Leslie Gallardo. Aprobada (la relación)”.

Niurka Marcos critica a Karol Sevilla, la ex de su hijo Emilio Osorio

Esta polémica ha aumentado luego de que la vedette cubana criticara a la protagonista de la serie ‘Soy Luna’, a quien señaló de no poder manter una relación estable con alguien.

“Todos los hombres se le van”, afirmó la artista.

En una entrevista con Alan Morales, la joven actriz habló de los señalamientos que han hecho en su contra luego de romper con ‘Halcón’, como se le conoce a su ex.

“Al final siempre una va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana. No voy a hablar al respecto absolutamente de nada, voy a seguir así, de villana, me queda el personaje”, dijo en la entrevista.

Además explicó que está cansada de dar su versión intentando demostrar que lo que dicen de ella no es cierto. “Yo estoy enfocada en mi carrera, en mi música, mis proyectos, en lo que se viene el próximo año, en mi familia, en lo que es mi alrededor, mi gente y ya de ahí, la verdad, lo que digan o no de mí no es algo que me preocupe, antes sí me preocupaba y me pegaban los comentarios malos, pero ya no”.

