Juan Osorio envía desgarrador mensaje tras una lamentable partida física: “Entre mis brazos te vas”

El pasado martes el productor de televisión Juan Osorio compartió una triste noticia en su perfil de la red social de la camarita, y es que con un desgarrador mensaje dio a conocer a sus seguidores de la aplicación que su madre Catalina Ortiz falleció el pasado sábado 18 de noviembre.

“¡Llegué a la vida en tus brazos y entre mis brazos te vas! No ha habido mayor regalo que el que fueras mi mamá. La vida te lleva en paz y todo tu amor nos dejas. De nuestra vida te alejas, en nuestra alma estarás. ¡Con el mayor de los agradecimientos para la mejor madre! Gracias por tanto mamá”, fue el mensaje que le dedicó a su progenitora.

A su vez, las palabras estuvieron acompañadas de una imagen con un comunicado que dice lo siguiente: “La vida te prueba con momentos muy difíciles, pero si analizas que conviviste con tu mamá con calidad de vida y nunca te reprimiste en hacerla feliz y ser un gran hijo debes valorar y entender cuando un ciclo se cierra. Mamá sé feliz en tu nuevo viaje y yo trataré de ser mejor ser humano”.

Pareja de Juan Osorio envió consolador mensaje

“Agradezco infinitamente a Dios que me permitió estar muy cerca de la Sra. Catalina Ortiz, mamá de mi amado Juan. Somos muy afortunados por el amor tan grande que siempre nos regalaba y tan bonito que nos trataba. Personalmente, estaré agradecida por recibirme como una hija más en su vida y darme ese hermoso lugar. ¡Dios no me pudo mandar mejor suegra que usted!”, comenzó escribiendo Eva Daniela (pareja sentimental de Juan Osorio) en su cuenta de Instagram.

El productor de telenovelas Juan Osorio junto a su pareja sentimental Eva Daniela. / Foto: Mezcalent.

“El amor más grande y puro es el de una madre. La llevaremos en nuestro corazón por siempre mi querida Catalina, viviremos honrando su memoria y agradeciendo a Dios el tiempo que la tuvimos entre nosotros. Hoy tenemos un ángel, pero desde partes superiores de la existencia nos seguirá viendo, cuidando y protegiendo, como algún día lo hizo conmigo al abrazarme, bendecirme y viéndome con ojos de amor, los cuales comparto”, añadió acompañado de un collage de fotos que realizó.

La también actriz se despidió de su suegra con un tierno mensaje: “Siempre estará cerca y siempre recordaré sus palabras en las que me transfiere esa responsabilidad de seguir viendo en este plano terrenal por el bien de su hijo: Juan Osorio Ortiz. El amor nos unirá siempre. Le abrazo hasta el cielo”.

