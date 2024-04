‘La Bronca’ cuenta la complicada situación de Geraldine Bazán en ‘La Casa de los Famosos’

Al parecer, Geraldine Bazán ha optado por mantenerse al margen de las alianzas y estrategias de juego dentro de ‘La Casa de los Famosos 4′, lo que ha generado tensiones y conflictos con los demás participantes. Algunos de ellos han expresado su descontento con la actitud de la actriz y han cuestionado su falta de colaboración y apoyo en las pruebas y dinámicas del programa.

“Las personas que son grises se las lleva la marea por eso mismo porque son grises. Entonces me estoy yo chupando aquí desde el día 1 todos los comentarios de m**rda despectivos a Cristina yo sola porque no te quisiste manchar, no te quisiste ensuciar, ¿pero para celebrar estamos? No amiga. Ahora ensúciate, pelea por lo que tú entiendes que sea justo y bienvenida, pero no vas a estar con Dios y con el diablo“, dijo en días pasados en el mencionado reality show.

‘La Bronca’ habla de su amiga Geraldine Bazán

La locutora conocida como ‘La Bronca’ se convirtió en la décima eliminada de ‘La Casa de los Famosos’. A su vez, recientemente ofreció una entrevista a la revista People en Español, donde habló de la posición que enfrenta actualmente la actriz mexicana.

“Va a ser muy duro. Yo lo viví, yo estuve sola porque preferí no besarle las botas a nadie, porque preferí no tener conflicto porque estaba cuidando mi imagen también; al final del día prefiero que me digan mueble a que me digan vieja revoltosa o que digan ‘todos los años que estuvo defendiendo a la mujer y vino y le rayó la madre a otra’. No puedo. Creo que le va a tocar muy duro como me tocó, pero yo sé que ella es fuerte y que en el momento que ella decida también puede pedir salida y no pasa nada. El pedir salida y decir ‘sabes qué, no estoy bien’, también se vale y poner nuestros límites”, fueron parte de las declaraciones ofrecidas.

