Secretos que no conocías para hacer más saludable el pan blanco

El pan blanco es uno de los alimentos menos recomendados para el desayuno, por los nutricionistas y profesionales de la salud, debido a que tiene un alto índice glucémico, sin embargo, hay unos sencillos consejos para lograr hacer este apetecible alimento más saludable.

Se trata de una sorprendente revelación, hecha por el doctor Karan Raj, cirujano y autor del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, quien compartió a través de sus redes sociales el truco que hace más el pan blanco sea más saludable.

El pan blanco es un alimento procesado elaborado con harina de trigo y puede contener aditivos que causan grandes picos de azúcar en la sangre.

Y justamente el truco que comparte Raj es para bajar esos efectos del pan blanco en el cuerpo, para lo que recomienda congelar, descongelar y luego tostar una rebanada, ya que con estos sencillos pasos se transforma su composición y su efecto en el cuerpo.

Explica el especialista que “sí, tomas una rebanada de pan blanco y la tuestas, terminas bajando el índice glucémico del pan”.

En in video compartido en TikTok, con el usuario @dr.karanr explica que “esto significa que se descompone más lentamente, lo que provoca un aumento más gradual de los niveles de azúcar en sangre”.

Además del pan, hay otros alimentos, un IG alto, como el pan blanco, el arroz blanco y las patatas, provocan un aumento no saludable de los niveles de azúcar en sangre, destaca The New York Post.

El doctor Karan Raj, compartió este video en su cuenta de TikTok, donde tiene casi 6 millones de seguidores, mientras que el clip publicado el 31 de marzo, ya tiene caso 900 mil reproducciones.

Raj explica que “Si tomas una rebanada de pan blanco y luego la congelas, la descongelas y la tuestas nuevamente, podrías reducir el índice glucémico del pan casi al doble”.

“Todo esto sucede porque se forma más almidón retrógrado, y el almidón retrógrado es un tipo de almidón resistente que es beneficioso para la salud intestinal porque actúa más como una fibra”, agrega.

Los nutricionistas y especialistas en alimentación, recomiendan una alimentación balanceada que diferentes tipos de alimentos con consumo controlado de azúcares, harinas refinadas y procesados.

