¿Cómo alimentar el cuerpo?, un experto explica lo que debemos descartar en la alimentación

Los hábitos alimenticios van cambiando conforme van pasando las etapas de la vida y en un mundo con un alto incrementos de alimentos ultraprocesados que inciden en el aumento de peso, enfermedades cardiacas, entre otros, el experto en medicina funcional y graduado en la Universidad de Harvard, Carlos Jaramillo explica cómo alimentar el cuerpo.

Con la habilidad didáctica que lo caracteriza, Jaramillo explica cómo alimentarnos para hacer funcionar el cuerpo con un sencillo ejemplo.

“Me gusta mucho utilizar la analogía de la gente que va a un almacén donde venden aceites, ¿tú coges cualquiera y le pones cualquier a tu carro? ¿Y tú cogerías cualquier líquido que veas en tu casa para ponerle a las plantas, porque sí?, no, ¿por qué?, porque se mueren”.

“En entonces es cuando se pregunta ¿Y por qué le das a tu cuerpo cualquier cosa, que no tengas ni idea qué es?, es lo que permite que tu cuerpo se dañe, se enferme y también te mueres”.

Advierte que desde el miedo se llama la atención para que la gente caiga en cuenta y reflexione y a partir de ahí les muestra el camino. “Y ahora, ya que tengo tu atención, pues ven y seguimos trabajando juntos y termino de mostrarte para que te des cuenta cómo desde tus hábitos o destrozas a tu cuerpo” o adoptas hábitos saludables, “a lo largo es decisión de cada uno”.

¿A quién creerle tras el boom de las redes?

Con más de 4 millones de seguidores en su canal de YouTube, este médico graduado en la Universidad de Harvard, explica que la duda más frecuente que encuentra en su audiencia es que en las redes hay mucha información y la gente no sabe a quién creerle.

“Eso ha existido toda la vida en todo, y yo le digo a la gente, no crea en nadie: cree en ti, pero el resto no creas en nadie. Porque andar creyendo en la gente, andar creyendo en ciegamente sin que por lo menos pares por un segundo valides, verifiques, qué es lo que es, de dónde viene esa información puede hacer que cometas errores”.

La recomendación del doctor es probar y validar que es lo mejor para cada uno, y a partir de esa coherencia tomar decisiones. “Ver con qué le fue bien, esto no, con esto estoy de acuerdo, con esto no, probé esto y pude hacer algo. Con esto no pude hacer nada o con esto me fue bien, con esto me fue mal y así uno va formando criterio”.

