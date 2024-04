Raúl de Molina muestra lo bien que la está pasando en sus vacaciones en España

Raúl de Molina, presentador de ‘El Gordo y la Flaca’, está haciendo una de las cosas que más le gusta: viajar. Desde hace unos días, el conductor del show de entretenimiento de Univision está en España, país que ha comentado en varias oportunidades que le encanta y por eso lo eligió para pasar su cumpleaños.

A través de su cuenta en Instagram, compartió algunos momentos especiales que ha vivido en la ciudad española, en compañía de su esposa Millie de Molina.

Para acompañar el video, el cubano-estadounidense escribió: “Pasándola bien en Valencia y comiendo unas paellas y arroces con mariscos fuera de serie”.

Previo a esto, ‘Rauli’, como también es conocido de cariño, contó algunos detalles de su estadía en Valencia.

En otro reel, el famoso dijo: “Este es uno de los lugares más increíbles que he visitado aquí en España, y estamos en Valencia, la ciudad de las artes y ciencias, del famoso arquitecto Santiago Calatrava, y ha hecho esta ciudad futurista, que es espectacular”.

Además de esto, afirmó: “Uno de los lugares más bellos que he visitado en el mundo entero y ustedes saben que yo he viajado mucho. Me encantan, Milli, filma ahí, miren todo esto, lo bello que está, y esto va por más de un kilómetro”.

Luego procedió a mostrar varios lugares especiales de la ciudad y sus seguidores no dudaron en reaccionar.

Algunos mensajes que le dejaron para felicitarlo por su viaje fueron: “Es una belleza, Raúl; soy venezolana y amo esta ciudad de las flores, la luz y el amor, y lo hermoso para mí es que vivo a pocas calles de este complejo hermoso y es mi lugar de caminatas diarias. Un privilegio”.

Otro que se leyó fue: “Hola me alegra que estén aquí en Valencia España yo vivo en esta hermosa ciudad ojalá los pudiera ver los admiro mucho que disfruten mucho de Valencia”.

Raúl de Molina es todo un trotamundos, cada vez tiene una oportunidad aprovecha y toma su maleta y viaja al destino que quiera. Todo esto con el plus de que comparte a sus seguidores detalles, imágenes y experiencias de lo que vive en los distintos países a los que va.

