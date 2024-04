Rodrigo Romeh se molesta con Clovis Nienow por su cercanía con Aleska Génesis

El experto en fitness, Rodrigo Romeh, tuvo una conversación bastante seria con Clovis Nienow por el acercamiento que ha tenido con Aleska Génesis, alguien que robó el corazón del actor mexicano desde la primera semana del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

En el cuarto tierra, el habitante habló con su amigo: “Solo no me cuadra, ¿me explico? No me alcanza a cuadrar porque digo, ¿por qué? O tal vez tú solo quieras generar más atención y show para ti”.

Además de esto, afirmó: “Está bien, bro, pero también me gustaría saberlo honestamente”.

Ahhh ya salió el motivo por el que Romeh está molesto con Clovis!



ESTÁ ENVIDIOSO!

Soy #TeamTierra pero no me voy a negar a lo que se ve y que HARTA me tiene este tipo tan envidioso con su “foco” está quedando mal tratando de controlar!



— Breaking it News (@breakingitnews) April 7, 2024

Clovis, por su parte, le respondió: “Lo del show y eso, eso a mí no me interesa. Como tú dices, yo he estado en realities y sé cómo se manejan los formatos y todo eso y sé que cuando alguien busca cámara menos la tienes, y la gente se da cuenta de eso. La cámara llega a ti solo, por lo que tú eres”.

El actor afirmó que siente que no hay nada malo al pretender a la modelo venezolana: “Yo siento que no le estoy haciendo nada malo a nadie al intentar algo ahí. Obviamente yo quiero llegar con ustedes a la final y también no está en nuestras manos, está en las manos del público”.

Por último, Rodrigo Romeh, le contestó: “Discúlpame, pero ahí yo no te siento honesto”.

Este fin de semana se ha visto a Clovis Nienow junto a Aleska Génesis, lo que ha causado algunas diferencias entre él y los integrantes del cuarto Tierra.

Para muchos es un error que ocurra esto, pues creen que ella no está interesada sentimentalmente en él y todo se trata de una estrategia para salvarse, debido a que está nominada en ‘La Casa de los Famosos 4’ y podría salir esta semana.

Sin embargo, hay quienes creen que sí pudo haber surgido un sentimiento real.

Lo cierto es que este lunes se verá si le funcionó su estrategia a Aleska Génesis y sigue, al menos por otra semana más, en el reality show que ha tenido su temporada más exitosa debido a las polémicas que han ocurrido.

