David Benavídez lanza un nuevo dardo contra el Canelo Álvarez: “Me encantaría confrontarlo, es un tipo pequeño”

El boxeador mexicano David Benavídez decidió hablar nuevamente sobre el deseo que tiene de poder confrontar al campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; a pesar de esto en dicha oportunidad afirmó que desea poder verlo cara a cara para decirle todo lo que piensa de él por nunca haber aceptado las constantes ofertas que le ha presentado a su equipo para poder enfrentarlo en un cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el ‘Monstruo Mexicano’ durante una entrevista ofrecida al podcast FreshandFit, donde afirmó que desea poder conocerlo finalmente en persona para poder hablar sobre los motivos por los que no ha querido defender su título de campeón mundial en el ring contra él; asimismo sostuvo que el Canelo no desea enfrentarlo debido a la complicada experiencia que vivió cuando luchó contra Dmitry Bivol en las 175 libras.

“Me encantaría confrontarlo en persona, definitivamente me encantaría hacerlo. Nunca lo he visto en persona. Es pequeño, es un tipo pequeño físicamente”, expresó Benavídez.

“Creo que cuando peleó con Bivol subió de peso a 175 y se dio cuenta. Él (Benavidez) tira muchas combinaciones con mucho poder, un poco igual que yo. Entonces creo que ya vio lo que pasa”, agregó el pugilista.

Para finalizar, David Benavídez destacó que respeta completamente la impresionante carrera profesional que ha conseguido el Canelo Álvarez a lo largo de estos años y sostuvo que las críticas que ha lanzado en su contra son exclusivamente por no haberlo querido enfrentar en un combate oficial para luchar por los cinturones de campeón de las diversas organizaciones que ostenta.

“No le quito nada al Canelo. Canelo es una leyenda viviente. Obviamente, la opinión que yo tengo no es por lo que ha hecho en su carrera, sino porque no quiere pelear conmigo. Pero él es una leyenda viviente, pero cuando ves su récord en 168, peleó con Caleb Plant, con Billy Joe Saunders, peleadores que no tienen pegada. Cuando subes a 175 ahí sí te encuentras peleadores con pegada. Entonces, yo creo que él sabe lo que va a pasar conmigo”, concluyó.

Recordemos que Benavídez se postuló en reiteradas ocasiones para poder enfrentar al Canelo Álvarez en el duelo que protagonizará el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el que terminó eligiendo a Jaime Munguía; además, fue designado como el rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo para luchar por el cinturón.

Sigue leyendo:

–“Unos hablan mucho y hacen poco”: Canelo Álvarez se lanza con todo a David Benavidez

–Rolly Romero habla sobre su pelea contra Pitbull Cruz: “Quiero felicitarlo, prometo que volveré”

–Leyenda del Feyenoord carga contra Santiago Giménez: “Que ya no le den el balón”