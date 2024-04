Alexis Vega responde a las críticas de los hinchas de Chivas: “Me molesta que digan que me pesó la camiseta”

El delantero se la selección mexicana y principal figura de los Diablos Rojos de Toluca, Alexis Vega, decidió acabar con las críticas que ha recibido en las últimas semanas por parte de los hinchas de las Chivas Rayadas de Guadalajara por acusarlo de no tener el mismo rendimiento cuando defendía los colores del Rebaño Sagrado.

Durante una entrevista ofrecida con Claro Sport por W Radio, Alexis Vega desmintió que la camiseta de Chivas le haya quedado grande debido a que en el tiempo que estuvo dentro del club se convirtió en un referente dentro de la institución gracias a la gran cantidad de goles que marcó dentro de la misma.

“Hay muchísimas cosas de las que se ha hablado de mí, de mi persona, de las cosas que pasan en el fútbol, sin duda alguna no terminaríamos de platicar aquí para poder aclarar muchísimas cosas, pero una cosa que sí me molesta muchísimo es que muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de fútbol, dicen que me pesó la playera del Guadalajara, en ningún momento lo sentí así”, expresó.

“Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Las personas que saben de fútbol saben que no fue así, y me quedo tranquilo porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer, dejé el alma por los colores. Desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero siempre con la mente en alto porque nunca me guardé nada para cada partido”, agregó Alexis.

Asimismo, el delantero del Toluca aseguró que solo tiene palabras de agradecimiento para la directiva del Rebaño Sagrado por haber sido los encargados de impulsar su carrera a lo que es actualmente y afirmó que siempre estará en deuda con ellos.

“Siempre lo dije, toda mi estadía en Guadalajara fui el hombre más feliz, antes de irme tuve la fortuna de hablar con Amaury Vergara, darle las gracias por haberme permitido defender sus colores, siempre les voy a tener un respeto muy grande. Yo y mi familia nos encariñamos muchísimo con Chivas y ahora me toca estar acá (Toluca), un club que conocemos bastante bien y con el que estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, de regresar y estoy muy feliz de estar de vuelta, disfrutando al máximo y eso se ve reflejado en la cancha”, detalló.

Alexis Vega ha registrado una impresionante actuación en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX al acumular un total de cinco goles y apoyar a los suyos a ser los actuales líderes de la tabla de clasificación con un total de 29 puntos.

“Se dio la oportunidad de regresar a Toluca y visualicé el gran equipo que tenían, me visualicé jugando con ellos, yo tenía sed de revancha, de revertir la situación y estaba totalmente convencido de que en cualquier momento iban a mejorar las cosas”, dijo.

“Sabemos que mediáticamente Toluca no se compara nada con Chivas, pero estoy contento, bien, trabajé, estoy enfocado en lo que tengo que hacer, con el respaldo que me dio la institución de poder regresar, el arropamiento que me dieron mis compañeros me ha servido muchísimo y no tengo más que agradecerles porque sin ellos nada sería posible. Quiero regresar a mi mejor versión, recuperar mi nivel y si sigo en ese camino lo voy a recuperar muy pronto”, concluyó.

