La cuarta cinta de “Bridget Jones” se estrenará en 2025; Renée Zellweger y Hugh Grant regresan

Contrario a lo que muchos consideraban, la historia de la adorable y despistada Bridget Jones no terminó con la tercera cinta de la saga, “Bridget Jones’s Baby”, estrenada en 2016. Y es que de manera sorprendente, la producción detrás de la popular franquicia, protagonizada por la ganadora del Oscar Renée Zewlleger, ha anunciado que la cuarta película ya se ha puesto en marcha.

Bajo el título “Bridget Jones: Mad About The Boy”, la próxima contará con el regreso de la intérprete de “Chicago”, Renée Zellweger en el papel de Bridget Jones. De igual manera, Hugh Grant, quien no formó parte del elenco en la tercera entrega, retomará su papel como Daniel Cleaver.

Aunado a los dos anteriores, también se sumará la actriz inglesa Emma Thompson, quien desempeñó el papel de una doctora, en la anterior entrega. Sin embargo, y hasta el momento, no se ha revelado si el ganador del Oscar por “The King’s Speech”, Colin Firth, volverá como el interés amoroso de Bridget: Mark Darcy.

¿Cuándo se estrenará y de qué tratará la cuarta película de “Bridget Jones”?

Aún sin muchos detalles respecto a la trama de la cuarta cinta, el título de la película podría brindar información relevante sobre lo que se verá en la próxima cinta. Este es una referencia directa al nombre del tercer libro de la saga literaria de la escritora Helen Fielding, la cual se ha convertido en la piedra angular de las cintas.

Publicado en 2023, “Mad About Boy” sigue a Bridget Jones en su llegada a la mediana edad y los cambios que ha tenido que experimentar dentro de un escenario cultural y sexual distinto mientras se desempeña como madre.

En el manuscrito, la protagonista vuelve a obsesionarse con su peso además de caer repetidamente en el alcohol, los chicles de nicotina así como el botox y los tuits.

La cuarta cinta de la saga “Bridget Jones” también contará con la añadidura del nominado al Oscar por “12 Years Slave”, Chiwetel Ejiofor, así como Leo Woodall, “The White Lotus”, entre otros. La próxima entrega, a estrenarse en febrero de 2025, contará con la dirección de Michael Morris.

Renée Zellweger aprendió el acento británico además de subir de peso para el papel de Bridget Jones. Crédito: Mezcalent

Bridget Jones regresa

Estrenada en 2001, bajo el título “Bridget Jones’s Diary”, la cinta dirigida por Sharon Maguire se convirtió en el inicio de una de las sagas de comedia más redituables y amadas por público y audiencia. Y es que a pesar de la controversia generada por la elección de la estadounidense Renée Zellweger, en el papel de una “heroína británica”, la intérprete de “Judy” llevó a cabo un trabajo de gran calidad que la convirtieron en un ícono perdurante.

