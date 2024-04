Toni Costa expresa sus sentimientos: “El amor que siento es de los que no se pueden describir”

A través de sus palabras, Toni Costa nos muestra que el amor no conoce fronteras ni barreras, y que siempre prevalecerá a pesar de la distancia física. Su amor por su abuela es un ejemplo inspirador de la fuerza y el poder de las relaciones familiares y en esta oportunidad expresó lo que siente por un ser querido muy cercano.

“¡Abuela! ¡Sorpresa! Mi abuela Goya, siempre tan especial, tan genuina y con tanto amor para toda la familia. El amor que siento es de los que no se pueden describir, la visito siempre que llego a Valencia, parada obligada es verla, hablar un rato, merendar juntos, hacerle compañía y compartir momentos que no se van a repetir, pero que me llenan mi corazón”, comenzó diciendo en un mensaje compartido en su perfil de Instagram.

“Gracias abuelita por siempre darnos amor, siempre estar ahí pese a tu salud, por esos besos y más besos que das, por apretarme la mano fuerte mientras nos miramos a los ojos con amor, quiero que seas eterna, quiero y deseo seguir visitándote por muchísimos años más, tu amor nos hace bien y mejores, gracias abuelita, te amo mucho”, agregó.

Esta emotiva reflexión de Toni nos recuerda la importancia de valorar y apreciar a nuestros seres queridos mientras están presentes en nuestras vidas. El amor familiar es un tesoro invaluable que debemos atesorar y cuidar en todo momento.

Fans se le envían mensajes a Toni Costa por demostrar amor

“Parada obligada no es lo correcto describir, lo mejor es decir: el amor me guía y lleva a lo real, existente, donde si me reciben y llenan de amor”, “Me encanta ver estos vídeos. El mundo necesita más amor, amor de familia”, “Que bien que todavía tienes a tu abuelita y que la disfrutes cada vez que puedas”, “Esto es lo más tierno que he visto hoy, el amor de las abuelas nos marca por siempre nuestro corazón”, “Qué hermoso video amar a los abuelos es único y perderlos deja un vacío inmenso”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

