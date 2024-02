Evelyn Beltrán y Toni Costa tienen el mismo tatuaje y ella responde si pensará dejárselo

Evelyn Beltrán enfrentó un dilema con respecto al tatuaje que se hizo en honor a Toni Costa, pese a que ambos decidieron a hacérselo. Aunque ya no estaban juntos, el tatuaje representaba una parte importante de su historia y no era algo que pudiera borrar con facilidad. Sin embargo, decidió mantenerlo como un recordatorio de lo que vivieron juntos, a pesar de que la relación ya había llegado a su fin.

A pesar de haber eliminado las fotos de su relación con Toni en su perfil de la red social de la camarita, Evelyn optó por conservar el tatuaje como un símbolo de su pasado. Aunque ya no están juntos, el ese símbolo seguirá siendo parte de su historia y ella decidió no deshacerse de él. De esta manera, demostró que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las experiencias vividas siempre formarán parte de la vida.

Toni Costa ni Evelyn Beltrán han querido revelar la razón por la que no siguieron juntos. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Ella decidió realizar una sesión de preguntas y respuestas y uno de los internautas no se contuvo y le consultó por el corazón con un avión que los dos decidieron hacerse y su respuesta fue corta, pero bastante precisa para acabar con los rumores: “No, no me borré el tattoo. Aquí está conmigo, todos mis tatuajes están conmigo”.

Sin embargo, no quiso dar por finalizado el tema sin agregar que si tiene ese diseño plasmado en su piel es porque en un momento así lo quiso: “Eso no se quita. Esas cosas cuando uno lo hace, lo hace con cariño, amor y respeto. Eso no se borra”.

Evelyn Beltrán le habría enviado un mensaje a Adamari López

Adamari López le hizo un comentario a Chiquibaby en el pódcast que transmiten en YouTube e hizo referencia a la situación sentimental de Toni Costa:

“Una vez estuve en el programa de La mesa caliente, cuando estaban ellos de estreno, y me preguntaron sobre Toni, era una pregunta que tenía que ver con una pareja que Toni tenía o que tiene, no sé. En definitiva, la niña estaba viendo el programa de televisión y no sabía si tenía o no tenía pareja, entonces era como una pregunta incómoda”.

Evelyn Beltrán, tras viralizarse la entrevista, compartió un mensaje en sus historias: “Jamás le des el poder a alguien que es infeliz de quitarte tu paz. Dios bendiga tu alma. Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida. Aunque ellos lo tengan todo porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero”.

