Victoria Ruffo revela la causa por la que no quiso a los Derbez en el baby shower que le hizo a su nieta

El pasado fin de semana José Eduardo Derbez y Paola Dalay tuvieron la oportunidad de festejar su segundo baby shower, pero esta vez con la familia por parte materna del actor. Por ello, Victoria Ruffo aprovechó la ocasión para demostrar lo afortunada que se siente, aunque finalmente llamó la atención que los parientes paternos no estaban en el lugar del evento.

Ruffo siempre ha destacado por su sinceridad y durante un reciente encuentro con los medios de comunicación declaró el motivo real por el que no quiso que los Derbez asistieran a dicha celebración tan emotiva, por lo que dijo: “No son mis amigos y ellos tampoco me invitaron al suyo”.

Esta no es la primera vez que se habla de la supuesta rivalidad entre la familia Derbez y Victoria. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que no hay malos sentimientos, simplemente no tienen una relación cercana.

“Tiene dos familias, su papá tiene otra familia, otros hijos, José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y, de este lado, tiene otros hermanos, se lleva también muy bien con ellos”, añadió frente a la prensa.

Aunque la ausencia de los Derbez en el baby shower de José Eduardo puede haber causado cierta controversia, parece que tanto él como Paola Dalay disfrutaron de la celebración al lado de la familia de la actriz, demostrando que lo importante es rodearse de amor y apoyo en momentos tan especiales como este.

Victoria Ruffo sobre la llegada de su nieta

“Que lo gocemos, los disfrutemos, que ahorita aprovechemos para dormir, que eso nos dice todo el mundo, me da mucho gusto que la familia esté contenta y que estemos muy unidos”, dijo José Eduardo sobre los consejos que recibe de la actriz.

La actriz expresó su alegría porque dentro de poco llegará el bebé de José Eduardo y Paola, y aseguró que será un momento muy especial para toda la familia, independientemente de quien esté presente en los festejos.

A su vez, añadió que: “Mi mamá le está comprando ya el closet completo, está muy emocionada, está muy contenta y eso a mí me da mucha felicidad”.

