Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, vive la etapa “más dura” a un año de la muerte de él

Imelda Tuñón confiesa que la ausencia de Julián Figueroa es una presencia constante, y que el vacío que dejó su partida es casi insostenible desde hace un año. A pesar de contar con el apoyo de familiares y amigos, la joven viuda siente que la pérdida de su amado esposo es algo con lo que tendrá que aprender a convivir el resto de su vida.

“Nos hemos tenido que apoyar mucho porque la situación que estamos viviendo es muy difícil. De hecho, ahorita estamos en una parte muy complicada del duelo porque, al principio, estás como en shock, luego empieza la parte en la que andas como mareado”, expresó en exclusiva a ‘TVyNovelas’.

En medio de su dolor, Tuñón también se ha dedicado a rememorar los momentos felices que compartió con Julián, y a mantener viva su memoria a través de fotografías y recuerdos. Agradece el cariño y el apoyo incondicional de los fans de Julián, quienes han estado presentes en todo momento, brindándole fuerzas para seguir adelante.

“Yo este año ni lo he sentido. No he percibido bien el paso del tiempo se ha pasado como agua y ha sido muy extraño, porque no siento que muchas cosas que pasaron después de él, pasaron sin él, tengo muy revueltas las cosas, no siento que haya pasado un año”, manifestó Imelda.

La historia de amor entre Julián e Imelda es una muestra de valentía, amor y gratitud. A pesar de las adversidades, ambos se entregaron por completo el uno al otro, viviendo cada momento como si fuera el último. Y aunque la partida del cantante ha significado un duro golpe para ella, su amor sigue presente en cada rincón de su corazón.

“Esta etapa es la más dura porque es cuando empiezas a despertar, a sentir la ausencia, te das cuenta de que ya no está, creo que es la aceptación y es fea, estamos en la etapa más fea”, agregó durante la conversación.

“Mi tía (Maribel Guardia) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado; trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo, también el hecho de que esté José Julián conmigo, él me impulsa para seguir adelante”, dijo.

Sigue leyendo:

· Julián Figueroa falleció hace un año y así lo recordó Maribel Guardia

· Nuera de Maribel Guardia revela que la actriz sufrió una crisis emocional por el duelo de Julián Figueroa

· Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, recibe críticas por compartir una foto con un hombre