Mauricio Sulaimán afirmó que quiere ver al “Pitbull” Cruz como campeón del CMB

El boxeo mexicano sigue sacando exponentes de gran calibre. Uno de los que tiene un excelente presente es el joven Isaac “Pitbull” Cruz, quien hace un par de semanas se proclamó como campeón del peso superligero avalado por la Asociación Mundial de Boxeo al vencer a Rolando Romero.

El “Pitbull” tiene un largo camino por recorrer apenas a sus 25 años. Pero parece que desde el mundo del boxeo lo ven con un futuro brillante, así lo dejó saber el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien recientemente comentó su deseo de ver al mexicano campeón del organismo que preside.

“Me gustaría mucho ver al Pitbull Cruz como campeón del Consejo Mundial de Boxeo más adelante. Él es una realidad. Conquistó el título con gran coraje, y demostró su gran boxeo ante el público, ya lo había hecho contra Gervonta Davis”, lanzó Sulaimán para DAZN

Pitbull Cruz afirmó que desea enfrentarse contra Gervonta Davis, aunque no espera forzar el combate. Crédito: John Locher | AP

Por otro lado Sulaimán afirmó que ver a Cruz con el cinturón de campeón lo llena de orgullo, pues sigue al pugilista mexicano desde sus inicios. Razón por la que también le gustaría verlo ganar en el Consejo Mundial de Boxeo.

“Pitbull subió al ring como campeón plata del Consejo, yo he estado muy cerca de él y de su equipo, él ha mostrado su sueño e interés de ser campeón verde y oro, estoy orgulloso de que sea campeón mundial”, lanzó Sulaimán.

“En su momento vimos a Pitbull contra Haney por el título ligero, lamentablemente al haber empresas que no con compatibles, ni plataformas, pues esa pelea no se hizo, pero claro que me gustaría ver a Haney contra el Pitbull, pero nosotros no somos promotores“, resaltó el directivo del CMB.

Por último Mauricio Sulaimán destacó el gran momento que vive el boxeo mexicano y aprovechó para lanzar una pequeña comparativa entre el Pitbull Cruz y el Zurdo Ramírez, otro gran boxeador mexicano.

“Zurdo Ramírez ganó el crucero; desde muy jovencito ha estado cercano al Consejo, fue campeón mundial juvenil, mi papá lo quiso mucho, pronosticó que sería campeón del mundo. Óscar también ganó, es una lista de grandes campeones, es un gran momento del boxeo mexicano el que estamos viviendo“. cerró Sulaimán.

