Adamari López cuenta las travesuras que ha hecho por amor, pero no repetiría

Las cinco mujeres que integran el programa ‘Desiguales’ revelaron anécdotas hilarantes y vergonzosas de situaciones en las que se han visto envueltas por amor. Adamari López confesó algunas experiencias frente a las cámaras de Univision, lo mismo ocurrió con Migbelis Castellanos, Karina Banda, Amara ‘La Negra’ y la doctora Nancy Álvarez, quienes también se han atrevido a hacer cosas que normalmente no estarían dispuestas.

“Yo creo que cada etapa te permite a lo mejor hacer una locura por amor. Cuando uno es más joven, es más desinhibido, cree más en el amor, piensa que va a ser para toda la vida (y) esa locura que vas a cometer, te va a llevar a quedarte con esa persona el resto de tu vida y entonces te permites muchas más cosas”, comentó la presentadora puertorriqueña.

La expareja sentimental de Toni Costa agregó que “cuando era más jovencita en alguna oportunidad, porque yo trabajo desde siempre en la televisión, falté a una cosa que tenía de trabajo porque quería irme a un viaje y pensé que no importaba si iba o no iba“.

“Hoy día y desde hace mucho jamás haría una cosa como esa porque mi trabajo es súper importante“, expresó López.

A su vez, no quiso terminar su intervención sin antes explicar que: “Me tiré de paracaídas por amor. Yo le tengo súper miedo a las alturas y mi pareja en ese momento lo estaba haciendo y entre el deseo de superar mi miedo y acompañarlo, porque yo iba a tener la fuerza para hacerlo, me tiré por paracaídas”.

A pesar de las locuras cometidas en nombre del amor, las ‘Desiguales’ coincidieron en que el amor puede llevar a hacer cosas locas, pero que siempre es importante aprender de esas experiencias y madurar emocionalmente. El programa concluyó con risas y complicidad entre las mujeres, mostrando que el amor puede ser divertido y alocado, pero también un motor de crecimiento personal.

