Adamari López recuerda su divorcio con Toni Costa y asegura que se sintió como una fracasada

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, habló en el programa ‘Desiguales’, que transmite la cadena de televisión Univision, de su divorcio de Toni Costa y confesó que se sintió fracasada por el fin de esta relación.

En el show de entretenimiento, en el que hablan distintos temas de actualidad, la boricua abrió su corazón sobre su experiencia luego de separarse del bailarín español.

“Yo siento, quizás por mi edad, que en su momento lo vi como un fracaso, como una pérdida, algo que no me esperaba. Yo creo que yo me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida”, dijo.

También comentó que en su momento le costó mucho salir adelante de ese proceso y por eso sentía que no había podido lograr la familia que soñó.

“Hoy día lo veo y pienso diferente, pero claro, tengo una madurez distinta”, dijo.

Agregó que pese a que se separaron, Toni y ella han logrado una excelente comunicación, pensando en el bienestar de su hija.

“Al principio ningún divorcio termina tan bonito que no afecte de alguna manera”, dijo.

Adamari López aseguró que en su momento sí pensó que un divorcio no era bien visto por la sociedad, pero luego fue entendiendo que era algo normal.

Aunque han pasado varios años desde que terminó con Toni Costa, la boricua llama la atención cuando habla de este tema, debido a lo mediático que fue su relación con el coreógrafo.

Con el paso del tiempo ambos han sabido sobrellevar sus diferencias y por eso comparten juntos con su niña, algo que sin duda favorece a que tenga un entorno sano para crecer. Por esa razón muchos consideran que son ejemplares en este aspecto.

Las declaraciones de Adamari López hicieron que algunas de sus compañeras, como Amara La Negra, la felicitaran, debido a que tuvo la fuerza de salir de un matrimonio en el que no era feliz.

“Yo te admiro muchísimo, Ada, las admiro muchísimo”, dijo Amara.

Por su parte, la conductora indicó: “Hoy veo diferente el divorcio porque me veo desde una perspectiva diferente, de una mujer que ha sabido luchar por las cosas que quiere, que ha sabido salir adelante y no dependo de ningún hombre que esté a mi alrededor”.

