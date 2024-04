Eiza González se une a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal en la nueva cinta de Guy Ritchie “In The Grey”

Con apenas unas semanas de diferencia del lanzamiento de su nueva serie para Netflix “3 Body Problem”, la actriz mexicana Eiza González ya se ha apuntado una nueva película que promete colocarla en lo más alto de la escena actoral a nivel mundial: “In The Grey”.

Bajo el mando del reconocido director británico Guy Richie, con quien colaboró anteriormente en la aún no estrenada “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, la mexicana se reunió también con la actriz inglesa Rosamund Pike luego de trabajar juntas en la cinta “I Care A Lot” en 2020, la cual le valió un gran número de críticas y elogios.

Además de la nominada al Oscar, González también comparte pantalla con otras grandes estrellas del cine de acción y drama como los actores Henry Cavill así como Jake Gyllenhaal.

Eiza González fue relacionada románticamente con el modelo Guy Binns tras ser vistos juntos en Londres. Crédito: Cuenta Oficial de X de “3 Body Problem” | Cortesía

¿De qué trata la nueva película de Eiza González?

A pesar de los pocos detalles revelados hasta el momento, diversas fuentes cercanas a la producción han revelado que el nuevo trabajo de Ritchie, quien estrenó recientemente la serie “The Gentleman” en Netflix, estará enfocado en el mundo de la mafia británica, como lo ha hecho con otras cintas como “Snatch”, “Rocknrolla”, “The Gentleman”, entre otros.

Sin embargo, y como lo menciona su título, la cinta estará enfocada en un grupo que trabaja en una “zona gris”, es decir, entre lo legal y lo criminal. Por lo anterior, se sabe que Cavill, Gyllenhaal y González formarán un equipo especial que se dedica a recuperar dinero robado, ocasionando que alguno de ellos decida tomar un rumbo diferente.

La cinta, la cual mostró su primer tráiler en la CinemaCon en Las Vegas, llegará a las salas de cine el próximo 17 de enero de 2015. Previo a la llegada de “In The Grey”, Eiza será vista en la cinta “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, la cual se estrenará el día 19 de abril.

Eiza González cambia los éxitos por la polémica

Previo y posterior al lanzamiento de su serie “3 Body Problem”, la actriz latina se convirtió en blanco de un gran número de críticas debido a sus declaraciones así como sus recientes “apariciones”.

Durante una entrevista concedida al medio “InStyle”, la intérprete de “Baby Driver” señaló que había perdido un gran número de papeles por ser “muy bonita”. Ante esto, y las severas críticas en redes sociales, la también modelo aclaró que la mayoría de castings para personajes latinos se basan en estereotipos falsos de la comunidad latina.

Posterior a esto, la actriz fue relacionada románticamente con el modelo inglés Guy Binns luego de que ambas estrellas fueron vistas juntas en Londres. Sin embargo, fue la misma artista quien dejó en claro su situación sentimental, a través de su cuenta oficial de X, al mencionar que “también puede tener amigos hombres”.

Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mi es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias. Buen día! — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) April 2, 2024

Continúa leyendo

Eiza González responde tajante a los rumores de un nuevo romance: “Tengo amigos hombres también”

¿Eiza González ya olvidó a Mario Casas? La actriz fue captada cenando a lado del modelo Guy Binns

Arremeten contra Eiza González luego de revelar que perdió muchos papeles por ser “muy hermosa”