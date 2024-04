Elizabeth Gutiérrez y William Levy recibieron cuatro veces a la policía por problemas domésticos

Los problemas entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez comenzaron a agravarse hace unos meses, cuando empezaron a discutir con más frecuencia y de manera más intensa. Por ello, la situación fue subiendo de nivel y la policía tuvo que intervenir en cuatro oportunidades, aunque no tiene nada que ver con agresiones físicas, reportó People en Español.

Los informes a los que tuvo acceso la mencionada revista se registran a muy pocos días de que la actriz de 45 años hiciera público que ellos ya no se encuentran juntos como pareja. El suceso más reciente fue el 2 de marzo y Elizabeth fue la que llamó a las autoridades.

People en Español reseñó que Kailey (hija de los actores) “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal” y tras ella haber intentado ingresar, pues su padre no lo permitió y la empujó, aunque todo parece indicar que no fue para agredirla, todo lo contrario, no le quiso dar acceso a la habitación.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen varios meses separados. Crédito: Mezcalent

Otra situación desesperante fue a finales del mes de enero. Los oficiales vieron a Elizabeth durmiendo en el mueble mientras estaba acompañada de su hija, aunque con anterioridad, llegó William y con una pistola en la cintura decidió subir al segundo piso porque creía que ella tenía a un hombre durmiendo en la casa.

Mientras tanto, los fans de la pareja han expresado su tristeza por la ruptura y han pedido respeto y privacidad para Levy y Gutiérrez en este difícil momento. Solo el tiempo dirá si esta crisis puede ser superada o si el amor entre ellos ha llegado a su fin definitivamente.

Levy y Gutiérrez se conocieron en el año 2003 durante las grabaciones de la telenovela “Protagonistas de Novela” y desde entonces han sido una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Tienen dos hijos en común, Christopher y Kailey, a quienes intentan proteger de los conflictos que atraviesa su relación.

