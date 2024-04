La campaña de Kennedy Jr. despide a empleada que dijo que derrotar a Biden era su “prioridad”

La campaña del candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr., despidió a una de sus integrantes luego de que saliera a la luz un video de ella afirmando que derrotar al presidente Joe Biden era su “prioridad número uno”.

El despido de Rita Palma, empleada con sede en Nueva York, fue anunciado por Amaryllis Fox Kennedy, directora de campaña y nuera de RFK Jr. en una publicación en X el miércoles en la noche.

Argumentó que el despido de Palma se dio “por tergiversación inmediatamente después de ver el video más largo en el que dio un título de trabajo inexacto y describió una conversación que no sucedió”.

En el video, publicado por NBC News, Palma trataba de disuadir a votantes republicanos de Nueva York a ayudar a Kennedy a calificar para la boleta presidencial de Nueva York. En el audiovisual ella se presenta como la directora de campaña del estado, aunque posteriormente la campaña lo negó, diciendo que Palma solo era una “consultora de acceso a las boletas”.

En el video, Palma dijo que había hecho campaña por Trump en 2016 y 2020, pero que él la había “perdido” debido a “las vacunas”, según NBC News. También describió al presidente Biden como el “enemigo mutuo” de los votantes de Trump y Kennedy y dijo que su “prioridad número 1” era que Biden perdiera las elecciones.

“Ya sea que apoyes a Bobby o a Trump, todos nos oponemos a Biden. Y mi opinión es que, ya sabes, esa es la prioridad número uno en el país”, aseveró, según NBC News.

En comentarios para el medio, Palma confirmó el despido y dijo que “no tengo ninguna mala voluntad y espero con ansias ver brillar a Bobby durante los próximos siete meses”.

Kennedy contra Biden

Esta es la segunda vez en lo que va de abril que la campaña de Kennedy o el propio candidato deben desmentir algo con respecto a su rival Biden.

A principios de mes, Kennedy dijo en una entrevista con CNN que Biden era un peligro mayor para la democracia de Estados Unidos que Trump. No obstante, horas después culpó a la cadena de noticias de haber cortado sus declaraciones para hacerlo “parecer loco ante los liberales”.

“Lo que dije fue que puedo presentar este argumento, y no dije definitivamente si creía que uno u otro era más peligroso para la democracia”, dijo, según recogió The Hill. “Dije que no creo que ninguno de ellos vaya a destruir la democracia”.

Luego de eso, la campaña de Biden criticó al candidato independiente, acusándolo de ser un “saboteador” al impulsar “sus temas de conversación MAGA en horario de máxima audiencia”.

