Tristán, hijo de Yahir, niega haber tenido una relación sentimental con Carlos Rivera

Tristán se sintió disgustado y confundido por los rumores que circulaban sobre él y su padre Yahir al vincularlos sentimentalmente con Carlos Rivera. A pesar de la difícil relación que tiene con su progenitor, no podía tolerar que se difundieran mentiras sobre su familia. Se sintió herido y avergonzado por las acusaciones falsas y decidió tomar medidas para aclarar la situación.

El hijo de Yahir decidió realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram, momento en el que aclaró los comentarios que se han estado registrando en contra de su pariente y de él. El cantautor aparentemente no tendría idea de dónde habían surgido esos rumores y le aseguró que nunca había mantenido una relación amorosa con Carlos.

“El pedo es que ya hasta metieron a Carlos Rivera. Yo no lo conozco… ya quisiera yo conocerlo y que fuera real, pues mínimo ya tuviera un departamento, pues tiene un ch***o de varo”, fue parte de las declaraciones que mencionó durante el live.

Algunos fans han expresado su sorpresa y desconcierto ante esta noticia, mientras que otros han especulado sobre la veracidad del rumor y han lanzado teorías sobre posibles razones detrás de este supuesto triángulo amoroso. Sin embargo, hasta el momento todo sigue siendo solo rumores y no se ha confirmado nada de manera oficial.

Tristán pudo poner fin a los rumores y limpiar el nombre de su familia. Aprendió la importancia de enfrentar las adversidades y de no dejarse llevar por las habladurías.

Sea cual sea la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que ha logrado captar la atención del público y ha generado una gran cantidad de comentarios y debate en las redes sociales. Sin duda, este tipo de noticias alimentan la curiosidad y el morbo de los seguidores del entretenimiento, y seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.

Hijo de Yahir aclara que ya no vive en la cárcel

“Señora y señores, ¿cómo están? Aquí en la calle, como podrán ver, viviendo en la calle, como están diciendo últimamente. Que me guste la calle es una cosa, me mama la calle, soy rapero, me casé con la vida de la calle, amo la calle, la defiendo (…) Sí, vivía en la calle (pero ya no)”, dijo Tristán.

