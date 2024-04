VIDEO: Acusan a Ariana Grande de plagiar a Luis Miguel con su canción “Don’t Wanna Break Up Again”

A unos meses de lanzar su disco, “Eternal Sunshine”, Ariana Grande sigue “gozando” del gran éxito conseguido con su nuevo material gracias a la buena respuesta del público así como las críticas positivas recibidas. Sin embargo, no todo ha sido “miel sobre hojuelas” para la también actriz, quien fue recientemente acusada de plagiar una canción del mexicano Luis Miguel con su tema “Don’t Wanna Break Up Again”.

A través de diversas publicaciones en la red social X, propiedad de Elon Musk, se hizo una comparativa de la canción de Grande, la cual forma parte de su nuevo material, con el tema “Dame”, interpretado por “El Sol de México” y que forma parte del álbum de estudio del mismo cantante llamado “Nada Es Igual” de 1996.

En dichos videos, se reproduce primeramente un pequeño fragmento de la canción de Ariana: “I don’t wanna fuck with your head”. Posteriormente, se escucha una parte de la canción del mexicano: “dame alguna prueba de amor”, haciendo evidente la similitud en el ritmo y la melodía de ambas canciones.

Esta canción de Ariana Grande se parece a una de Luis Miguel 🤣 #EternalSunshine #ArianaGrande pic.twitter.com/t8VLOeJJXC — Pico Navarro (@PicoNavarro) March 8, 2024

¿Qué dijo la gente sobre el supuesto plagio de Ariana Grande a Luis Miguel?

La enorme similitud que existe en el tipo de acordes entre ambas canciones, en esa parte en específico, no significa exactamente que Ariana Grande plagió a Luis Miguel debido a que en el resto de ambas canciones, no se encontraron otro tipo de concordancias.

Sin embargo, esto no detuvo a un gran número de usuarios que salieron en defensa de sus artistas favoritos. Y es que por un lado, los seguidores del intérprete de “México En La Piel” lanzaron diversos comentarios hacia Grande como: “copiona” o “desde 7 rings se sabe de los plagios de Ariana”.

Respecto a este último tema, “7 Rings”, la intérprete de “Yes, And?” fue acusada, en 2020, de plagio en hasta 10 ocasiones por diversos cantantes como Princess Nokia, el rapero DOT, entre otros. Aunque las demandas hechas por los artistas no prosperaron, sí crearon un “mal” antecedente en contra de Ariana por supuestamente copiar la letra y música de otros artistas.

A pesar de todo lo anterior, y a raíz de la reciente acusación hacia Grande, un grupo nutrido de personas aficionadas a la estadounidense la defendieron mencionando que solo porque exista “cierta” similitud en una parte de ambas canciones, no significa que haya sido un plagio.

Luego del lanzamiento de su nuevo disco, Ariana Grande estrenará este año su primer rol protagónico en cine a través de la cinta “Wicked”. En el caso de Luis Miguel, el cantante se encuentra dentro de su actual gira “Luis Miguel Tour 2024” en Estados Unidos. Posteriormente, visitará el salto a Canadá, para luego volar a España y regresar a México a finales de 2024.

Luis Miguel se encuentra en su gira “Luis Miguel Tour 2024”. Crédito: Mezcalent

