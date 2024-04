3  beneficios que no conocías de la miel

La miel es un alimento valorado desde la antigüedad, no solo por su valor nutricional, sino por los beneficios para la salud, según usos medicinales al ser usado como remedio casero, y tratamientos alternativos para afecciones clínicas.

Por su composición a la miel se le atribuyen propiedades medicinales, respaldadas por la ciencia, como antibacterianas, antiinflamatorias, apoptóticas y antioxidantes.

Se trata de un producto natural elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores por las abejas, su uso se remonta a casi 5500 años, cuando civilizaciones antiguas los consumían miel tanto con fines nutricionales como por sus propiedades medicinales.

Entre los usos que se le da a la miel como remedio casero destacan el tratamiento de enfermedades oculares, asma bronquial, infecciones de garganta, tuberculosis, sed, hipo, fatiga, mareos, hepatitis, estreñimiento, infestación por gusanos, almorranas, eczema, curación de úlceras y heridas, según una investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI).

También citan otros estudios que le atribuyen a la miel en el control y tratamiento de heridas, diabetes mellitus, cáncer, asma y también enfermedades cardiovasculares, neurológicas y gastrointestinales.

3 beneficios de la miel para la salud

La miel es rica en antioxidantes, especialmente en flavonoides y los polifenoles, que son dos de las principales moléculas bioactivas presentes en la miel. “La miel podría considerarse como un agente terapéutico natural con diversos fines medicinales, indica el estudio”.

Para curar heridas: desde la antigüedad la miel se ha usado como tratamiento para la curación de heridas, esto se debe a sus bioactividades, incluidas las antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. “La miel induce a los leucocitos a liberar citocinas, que es lo que inicia las cascadas de reparación de tejidos”, indica el estudio.

Aporta beneficios para personas con diabetes: según recientes investigaciones, hay evidencia científica de los efectos beneficiosos de la miel en el tratamiento de la diabetes mellitus. “El uso de miel u otros antioxidantes potentes como complemento de los fármacos antidiabéticos estándar en el control de la diabetes mellitus”, explica el NCBI.

Alivia la inflamación y la tos: la miel es usada como remedio casero, tratar la inflamación, la tos y la fiebre por sus capacidades para reducir “los síntomas relacionados con el asma o como agente preventivo para impedir la inducción del asma”. El NCBI cita un estudio que “demostró que el tratamiento con miel inhibía eficazmente la inflamación de las vías respiratorias”.

Otras curiosidades de la miel

La miel no necesita refrigeración, nunca se echa a perder y también se puede almacenar sin abrir a temperatura ambiente en un lugar seco.

La miel se utilizó como edulcorante natural desde la antigüedad, ya que tiene un alto nivel de fructosa (la miel es un 25% más dulce que el azúcar en tableta).

La miel es un producto natural con muchos beneficios, y cada vez más son los estudios científicos que se realizan para probar la eficacia de curar enfermedades. En caso de tener alguna condición o enfermedad se recomienda acudir a un especialista y no tomar esta información como un diagnóstico, ya que está basada en un estudio científico y no es un caso particular de salud.

