Universitarios de Berkeley crean miel real sin involucrar abejas

La miel es un alimento dulce milenario que las abejas crean producen con el néctar de las flores. Estudiantes de la Universidad de Berkeley y una empresa, recrean la miel real que no involucra a las abejas, tampoco está hecha de jarabes o concentrados “es algo real”, aseguran sus creadores.

Las personas consumen miel desde mucho antes de que se usara el azúcar de caña y de remolacha. La miel no solo se usa como endulzante natural sino como un alimento con beneficios para la salud, por sus propiedades antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes.

Estudiantes de la Universidad de Berkeley trabajaron con MeliBio, una empresa de Silicon Valley, para recrear la miel a nivel molecular que se ve, sabe y actúa como miel de abeja.

MeliBio señala que “la producción de miel en su forma actual está dañando a las abejas y sus ecosistemas, especialmente a las 20,000 especies de abejas nativas y silvestres que soportan la inmensa presión de la apicultura comercial”.

La creación de miel a base de plantas sin usar abejas sería más sostenible que el método tradicional y ayudaría a salvar abejas nativas, insectos necesarios para mantener los ecosistemas ricos y prósperos.

Los creadores de la miel que no involucra abejas afirman que comparte los beneficios para la salud de la miel de origen vegetal. Además de ser vegana, la miel de laboratorio no contiene la bacteria Clostridium, una toxina que puede encontrarse en la miel, por lo que no se recomienda dar miel a bebés menores a 12 meses debido al riesgo de botulismo infantil.

La miel de MeliBio se elabora a partir de dos los azúcares puros que provienen de frutas y verduras. Luego, los científicos imitan el sabor de la miel recolectando compuestos de las mismas plantas que las abejas normalmente visitan, como el hibisco, la flor de calabaza y la hoja de olivo, y combinándolos con el jarabe azucarado.

Si bien la miel es un producto saludable que proviene de la naturaleza, el proceso industrial de la miel perjudica a las abejas. “La razón es que solo preferimos una especie de abejas: las que producen miel a expensas de otras 20,000 especies de abejas”, dijo Žiga Vraničar, director de estrategia de Narayan Foods, empresa con la que se lanzará el producto en Europa.

MeliBio señala que la miel vegana está pendiente de patente y estará pronto disponible en los EE.UU.

