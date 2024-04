Juan Soler y Paulina Mercado dicen el significado del anillo de compromiso y no es por una boda

Paulina Mercado mencionó que el anillo no significa un compromiso de matrimonio, sino más bien un compromiso de amor y lealtad entre ellos dos. Juan Soler, por su parte, afirmó que estar juntos y vivir juntos es suficiente para ellos en este momento, dejando en claro que no es necesario un papel o una ceremonia para demostrar su amor.

“Sí, me lo dio Juan, es un anillo que por dentro está grabado y dice: ‘Por siempre y para siempre’“, reveló la presentadora en un nuevo episodio de ‘Pareja2’ transmitidos a través de YouTube. Además, expresó que: “Es un anillo de amor, es un anillo de compromiso de vida, lo porto con mucha emoción”.

La pareja se mostró muy feliz y enamorada durante la transmisión, compartiendo con sus suscriptores detalles de su día a día y revelando que se apoyan mutuamente en cada proyecto personal y profesional. Paulina, incluso, confesó que Juan ha sido su mayor apoyo en los momentos difíciles y que juntos han logrado superar cualquier obstáculo.

Juan Soler sostiene una relación sentimental sólida con Paulina Mercado, pero no desean llegar hasta el altar. Crédito: Mezcalent

“Nos vamos a ir a Europa, vamos a estar en la Toscana tomando vino y de ahí nos vamos a ir a Grecia. Cuando Juan y yo éramos amigos, me dijo que su lugar favorito del mundo era Santorini. Cuando empezamos a andar me dijo: ‘Tenemos que ir a Santorini un día’. Me lo prometió y me lo va a cumplir”, añadió en el espacio antes mencionado sobre lo que será su primer viaje juntos.

A pesar de que no habrá boda en un futuro cercano, la relación entre Paulina y Juan sigue avanzando con paso firme y consolidándose cada día más. Sus seguidores están encantados de ver la felicidad y la complicidad que hay entre ellos, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de convivencia y amor.

La pareja está disfrutando de su relación y de la vida juntos, sin presiones ni expectativas externas. Su amor es evidente y sólido, y están más que felices de compartirlo con sus seguidores a través de su canal en YouTube. ¿Qué les deparará el futuro?, solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que su amor está más fuerte que nunca.

