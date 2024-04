Maribel Guardia revela la petición que le hizo su hijo Julián Figueroa por si le ocurría algo

Maribel Guardia recordó cómo Julián Figueroa le pidió que cuidara de su hijo en caso de que algo le sucediera, y aunque en ese momento simplemente lo tomó como una conversación casual, hoy se da cuenta de lo importante que fue esa petición. La actriz agradeció a sus fans por el inmenso cariño y apoyo que le han brindado a lo largo de este año.

“Ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando (me dijo): ‘Mamá, si algún día me muero por favor, prométeme (que vas a cuidar a José Julián). (Le dije): ‘Hijo, por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero yo, ya estoy viejilla, hijo. Así fue, nunca se sabe, y es real, nunca se sabe”, dijo frente a los medios de comunicación.

“No hace falta llegar a viejo para morirse, en cualquier momento nos podemos morir y es muy dura la muerte. Pero tenemos que pensar, yo sí creo en la reencarnación, creo que existe una vida mejor que esta, la Virgen de Guadalupe me dejó verlo, yo sé que fue un regalo que Dios me dio a través de la Virgen, ver a mi hijo en la luz, verlo feliz”, agregó frente a las cámaras.

Julián Figueroa con su esposa Imelda Garza y su hijo José Julián en el año 2019. Crédito: Mezcalent

“Me levanté llorando todo el día, le lloré toda la noche, no quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes, y también porque sin un tesoro para mí, mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando, aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar, no es fácil”, añadió.

Guardia recordó a Julián con mucho amor y gratitud, mencionando que siempre estará presente en su corazón y seguirá haciéndolo con alegría y gratitud por los momentos compartidos.

“Mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, él recaudaba dinero para operaciones para la gente que necesitaba, él ayudaba a los niños con cáncer, regalaba dinero a todo el mundo. Tenía un corazón de pollo y creo que era parte de su labor, de que se iba a ir tan pronto de esta vida. Estaba al final estudiando psicología con beca porque llevaba notas de 10, teníamos una relación increíble mi hijo y yo, filosofábamos, leíamos libros, los compartíamos, los comentábamos”, manifestó.

