Dmitry Bivol asegura que no ha firmado un contrato para enfrentarse a Beterbiev

El boxeador ruso Dmitry Bivol decidió aclarar los crecientes rumores sobre su próximo combate y afirmó que todavía no ha firmado ningún contrato para poder enfrentarse contra Artur Beterbiev por el título de campeón indiscutido de los pesos semipesados; a pesar de esto reconoció que él y su equipo ya aceptaron todas las condiciones en el acuerdo para poder enfrentarse en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al podcast de Grigory Drozd, donde aseguró que todavía no ha firmado ningún acuerdo contra Beterbiev y se encuentran a la espera de la respuesta de su contrincante para poder llegar a un acuerdo final sobre este combate.

“En enero, yo no firmé nada, solo firmé para pelear con Lyndon Arthur. Y en el contrato estaba escrito que Arabia Saudita me daría dos peleas más. Me dijeron que la siguiente pelea sería con Beterbiev bajo determinadas condiciones y en ciertas fechas, y firmé que estaba de acuerdo con eso. Eso fue en general, para la pelea con Lyndon y las peleas siguientes. Yo ya hablé sobre todas las condiciones con mi equipo, y ya las aceptaron. Desde el lado de Artur (Beterbiev) no lo sé, según entiendo, él está negociando con Arabia Saudita”, expresó.

“No sé si ya firmó. Tal vez él no ha firmado nada, pero a nosotros no nos han dicho. Lo único que nos dijeron es que nos preparásemos, porque todo se va a dar el 1 de junio. Arabia Saudita no es un promotor tradicional, como los estadounidenses o los ingleses, sino que ellos trabajan en su propia forma. Tienen su propia visión del negocio del boxeo profesional, y lo quieren hacer diferente. Así es como les conviene a ellos”, agregó Bivol en sus declaraciones.

Para finalizar, el peleador ruso afirmó que todavía no tiene la total certeza de que este combate se lleve a cabo, aunque sostuvo que le gustaría la idea de poder enfrentarse contra su compatriota.

“Yo no sé si él (Beterbiev) ya firmó contrato o no. Y de hecho, yo tampoco no he firmado, pero ya establecí todas mis condiciones, y ellos las aceptaron. Es solo que el contrato se firma hasta que la otra parte también acepta. Pero conmigo ya no hay necesidad de negociar nada. Solo que me envíen el papel, y lo firmo. Yo ya acepté todas las condiciones. No sé cuáles son las condiciones de ellos, o si pudieron llegar a un acuerdo, pero trato de no pensar en si la pelea se dará o no. Yo me estoy preparando como si la pelea se fuera a dar. Me estoy preparando para el 1 de junio”, concluyó el peleador semipesado.

