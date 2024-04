William Levy envía contundente mensaje en medio de revelaciones por altercados domésticos

En la imagen compartida en la red social de la camarita, William Levy aparece con una mirada seria y un gesto pensativo, lo que ha desatado múltiples especulaciones entre sus seguidores. Algunos han interpretado el post como una respuesta a la entrevista de Elizabeth Gutiérrez, mientras que otros ven en la foto una muestra de fortaleza y determinación.

Hasta el momento, el actor no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la situación con su expareja, pero su silencio ha generado aún más intriga en torno a la ruptura. Lo que queda claro es que Levy continúa siendo una figura enigmática y en constante evolución, que sigue conquistando corazones con su carisma y talento en el mundo del entretenimiento.

“Es cuestión de tiempo”, fue el mensaje que acompañó la foto subida a su perfil de Instagram, donde casi alcanza los 12 millones de seguidores. A algunos seguidores les llamó la atención que no haya manifestado nada sobre los altercados domésticos por los que tuvo que recibir a la policía.

Internautas reaccionan a la publicación de William Levy

“Lo físico se va! La familia es lo más importante”, “El narcisismo en todo su esplendor”, “Cambiaste un diamante por una piedra”, “Lo quiero ver cuando ella lo supere y tenga uno que la ame de verdad que la respete lo que él nunca pudo hacer”, “No se puede juzgar a las personas. Solo una pareja sabe lo que pasa entre 4 paredes”, “Las personas siempre ven las apariencias, y no saben la verdad de las cosas”, “El juicio no es bueno, cada quien sabe sus cargas familiares y emocionales, una relación es de 2”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy no están juntos

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, expresó la actriz de 45 años a ‘HOLA! AMÉRICAS!’.

