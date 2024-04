Shakira luego de varios años anunció su gira mundial que dará inicio en noviembre en EE.UU.

La noche del pasado viernes Shakira ofreció una noticia que mantiene muy emocionados a sus fanáticos y se trata una gira que estará ofreciendo, luego de haberse mantenido alejada del medio artístico por estar dedicada a la familia que formó con Gerard Piqué y tras su separación se ha sumergido por completo en la música.

“Buenas noches, Coachella… Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos (…) Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, comentó mientras permanecía en el escenario.

“Estoy muy contenta de anunciar que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está en marcha. ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebración con mi wolfpack! ¡Las fechas serán pronto – regístrate para información / acceso de preventa ahora! Auuuuuuuuuu”, fue el mensaje que acompañó el anuncio de Instagram, donde supera los 90 millones de seguidores.

Además, la presencia de Bizarrap en el anuncio de la gira ha generado aún más expectativas, ya que se especula que el productor argentino podría tener alguna participación especial en los conciertos.

Sin duda, este tour promete ser un éxito rotundo y estamos seguros de que todos los fans de Shakira esperarán con ansias el inicio de estos shows que prometen ser inolvidables. Estén atentos a las redes sociales de la cantante para más detalles.

Fans reaccionan al anuncio de Shakira

Shakira estuvo acompañada de Bizarrap al momento de dar la grandiosa noticia a sus fanáticos. Crédito: Amy Harris | AP

Los fanáticos quedaron emocionados con la noticia y no pueden esperar a conocer más detalles sobre la gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Se espera que Shakira incluya en su repertorio grandes éxitos de toda su carrera, así como también nuevas canciones que seguramente sorprenderán a todos.

“Padre eterno, te lo pido que pueda comprar la entrada… amén”, “Ven a Venezuela en tu tour, por favor”, “Por fin, ahora me toca vender un riñón”, “Shakira te estamos esperando en Chile”, “Te esperamos en México”, Tus fanáticos te estamos esperando en Perú, Shak”, “Gracias por darnos está emoción tan grande. Te esperamos en Barranquilla”, “Esto era lo más esperado”, “7 años esperando por este momento. Todo es PERFECTO”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

