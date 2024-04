VIDEO: Shakira es acusada de “excederse” con las cirugías plásticas; “Deja de inyectarte tanto los labios”

Luego del lanzamiento de su nuevo disco, “Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira se ha vuelto a colocar en boca de todo el mundo. Y es que luego de varios años de no lanzar música nueva en formato álbum, así como la revelación de diversos sencillos durante los últimos años, respecto a su separación del ex futbolista Gerard Piqué, la expectativa en torno a la música de la colombiana creció de manera exponencial.

Sin embargo, y a pesar del cálido recibimiento de su nuevo material discográfico, por parte de sus fans y seguidores, la cantante también ha sido fuertemente criticada por su apariencia así como por la manera en la que ha intentado “ocultar” el paso de la edad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Día de Enero” publicó un video en donde se le ve aplicandose una serie de artículos de maquillaje mientras realiza diversas muecas y sonrisas.

Lo anterior, además de mostrar el “ritual” de belleza de la sudamericana, también provocó toda clase de reacciones por parte de un gran número de usuarios, quienes no dudaron en reprochar a la cantante por el uso excesivo de filtros así como por el “abuso” de cirugías plásticas en su rostro.

¿Qué ha dicho la gente sobre la apariencia de Shakira?

Entre la variedad de comentarios, diversos internautas señalaron el “gran” cambio que ha sufrido la cantante en sus labios, los cuales, según diversas personas, fueron intervenidos quirúrgicamente.

Shakira se presentará próximamente en México, Colombia y Brasil. Crédito: Mezcalent

De igual manera, un grupo nutrido de personas comentaron que la intérprete de “Waka Waka” abusa de los filtros en sus grabaciones con la intención de ocultar los signos de la edad como las arrugas y otros aspectos.

Cabe destacar que en días recientes, la cantante fue captada, a través de una entrevista, con visibles huellas de la edad como arrugas y las llamadas “patas de gallo”. Ante esto, un gran número de usuarios recriminaron a la artista “no aceptar su edad” debido a que en sus videos y fotografías siempre intenta lucir más joven y diferente.

A pesar de la diversidad de ataques, la colombiana también fue “alabada” por otros internautas, quienes mostraron su “amor” hacia la cantante con comentarios como “que bella Shak”, “BELLA”, entre otros.

Shakira es criticada por conducir de manera imprudente

Luego de que la cantante compartiera un video, en días pasados, en donde se le ve conduciendo por las calles de Miami mientras canta su tema “Puntería”, junto a una amiga, la artista fue severamente criticada por manejar de manera imprudente debido a que en diversas partes del video, quita su mirada del camino para ver y sonreir a la cámara que sostiene su copiloto.

