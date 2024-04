Taylor Swift rechaza oferta de $9 millones de dólares para actuar en Emiratos Árabes Unidos

La inmensa riqueza y opulencia de la Península Arábiga, específicamente de los Emiratos Árabes Unidos, no fue suficiente para que Taylor Swift decidiera formar parte de un espectáculo en dicha nación.

De acuerdo con el rapero estadounidense French Montana, quien habló recientemente al medio VladTV, la intérprete de “Shake It Off!” fue “tentada” para visitar ese país a cambio de $9 millones de dólares.

Alguien me acaba de enviar una oferta de espectáculo, ¿para quién creen que son los 9 millones? Jajaja" French Montana – Cantante

A través de una serie de capturas de pantalla, que el mismo Montana compartió en sus redes sociales meses atrás, se pudo observar el “mensaje oferta” que recibió él, por $1 millón de dólares así como otra propuesta por $9 millones de dólares.

En los mensajes revelados por French Montana no se muestra el nombre de la persona que hizo la oferta. Crédito: Cortesía

Sin embargo, no fue hasta ahora que el estadounidense reveló que la oferta más grande estaba destinada a la novia del jugador de la NFL Travis Kelce. A pesar de la revelación del nombre de Swift, Montana no mencionó el nombre o identidad de la persona que ofreció tales cantidades a los artistas.

¿Por qué Taylor Swift rechazó la oferta?

En la misma entrevista, Montana no reveló la razón por la que Taylor Swift habría rechazado la millonaria oferta de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, y tomando en cuentas las últimas noticias en torno a la artista, Swift habría dicho que no debido a dos razones en particular: su actual gira y su inmensa fortuna.

Luego de finalizar la primera etapa de su “The Eras Tour 2024” a través de diversos países de Asía y Oceanía, como Japón, Australia y Singapur, la cantante se encuentra tomando una pequeña pausa antes de retomar su gira en mayo próximo con su segunda etapa: Europa.

La cantante se presentará en diversos países como Francia, Suecia, España, Italia, Alemania, entre otros, para luego volver a Estados Unidos y Canadá para cerrar su exitosa y millonaria gira.

Taylor Swift continuará su gira en mayor próximo. Crédito: Mezcalent

La otra razón “no oficial” por la que la estadounidense habría rechazado la oferta de Emiratos Árabes Unidos se origina del reciente ingreso de Swift a la lista de las personas más ricas del mundo.

De acuerdo con la revista Forbes, la también actriz cuenta con una fortuna aproximada de más de mil millones de dólares, provenientes, en mayor parte, de su exitosa gira, el valor de su catálogo musical así como el variado portafolio de bienes raíces que ostenta.

Por todo lo anterior, no sería una sorpresa pensar que Taylor Swift rechazó la millonaria oferta para concentrarse en su actual gira además de que no es vital para ella obtener dicha cantidad gracias a su gran “bolsa”.

