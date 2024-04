Filtran la llamada al 911 que hizo en marzo William Levy preocupado por su hija luego de terminar con Elizabeth Gutiérrez

El actor cubano William Levy hizo una llamada en marzo en la que se mostró preocupado por el paradero de su hija Bárbara, fruto de su relación con la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’, que transmite la cadena Telemundo, publicaron el audio en el que se escucha al galán de telenovelas inquieto porque su hija se había ido a vivir con su mamá.

Esta llamada está incluida en el reporte policial de Miami.

En la conversación, las autoridades le preguntan si está preocupado por alguno de sus hijos y el famoso responde: “Han pasado cuatro semanas desde que mi esposa y yo nos separamos. Fue todo muy rápido y ella se llevó a mi hija de la casa, y mi hijo dijo que él no se quería ir con ella y prefería quedarse conmigo en la casa. Yo sabía que se estaban yendo a la casa de una amiga de su madre. Pero ahora ya no están en el apartamento de la amiga de su madre, así que ahora están en su apartamento. Así que no sé dónde se está quedando. No sé nada de mi hija. Dónde está. No sé nada de mi hija, ¿dónde está? ¿Con quién? ¿Con quién está ella? No su mamá, sino mi hija”.

Luego de esto, afirma: “Así que he tratado de hablar con mi hija y no puedo. Y además he tratado de darle tiempo, pero nada cambia, las cosas no avanzan. Así que la llamé hoy y contesté el teléfono y le dije ‘oye, ¿podría saber dónde está mi hija?’ Porque yo tengo el derecho por la ley de saber dónde está mi hija. Yo necesito saber dónde estás. Y ella me dijo: ‘me estoy quedando en un apartamento. Y yo le dije dónde es ese apartamento, tu papá necesita saber dónde estás, cariño”.

Según indicaron en ‘Al Rojo Vivo’, el famoso también comentó que sentía que su ex estaba poniendo a su hija en su contra.

Esta llamada forma parte de la controversia que se ha generado por la ruptura entre los actores, que se habían dado una nueva oportunidad luego de haber terminado.

