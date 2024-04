Edith Márquez se queja de los medios por asistir a su boda sin invitación

La cantante mexicana Edith Márquez quería que su boda con Iñaki Marcos fuera privada, por lo que invitó solo a personas cercana y no convocó a medios de comunicación. Sin embargo, días antes se informó sobre le lugar donde se haría la ceremonia y la fecha exacta.

Que los medios llegaran a la ceremonia sin ser invitados hizo que Márquez se molestara, y dejó saber ante las cámaras que la recibieron en el aeropuerto días después de la boda.

““Ese día la prensa no estaba convocada y sí volteé y sí saludé, para los que dicen que no. No estaban convocados. Ustedes saben que yo siempre los he atendido muy bien. Ese era un día en que yo quería paz, ni siquiera suscitar ningún problema, simplemente queríamos estar relajados, tranquilos“, dijo Márquez ante las cámaras de varios medios en el aeropuerto.

En ningún momento se detuvo para dar las declaraciones, pues dijo que estaban llegando tarde al vuelo.

Mientras caminaba explicó la razón por la que le molestó la presencia de los medios en el lugar: “Yo siempre que los atiendo aquí, en el radio, en donde quiera que voy, siempre digo una cosa y los medios luego sacan otra. No todos, pero algunos sí. Y a mí me puede mucho eso porque yo siempre he sido muy buena onda”.

Hay que recordar que la primicia sobre el día y lugar de la boda de Márquez fue difundida por la reportera Vicky López, quien trabaja para el programa de radio ‘Todo para la mujer’, liderado por Maxine Woodside.

En este programa se dijo que la boda sería el martes 9 de abril en la comunidad de Val´Quirico, México. López dijo en su momento: “Es una boda civil. Se casa por las leyes. No crean que es un ritual”.

Entre los medios presentes el día de la boda estuvo un reportero del programa ‘De primera mano’. Aquí se mostraron imágenes de la llegada de la novia en un carruaje. En este video se puede comprobar que saludó a la prensa que estaba afuera del lugar donde se llevó a cabo la ceremonia.

