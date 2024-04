Aylín Mujica dice lo “tormentosísima” que fue una de sus relaciones y lo “fea” que la hicieron sentir

Aylín Mujica también reflexionó sobre la importancia de la comunicación y la confianza en una pareja, así como la necesidad de mantener una individualidad y no perderse a uno mismo en una relación. Asegura que ha aprendido a no depender emocionalmente de otra persona y a buscar su propia felicidad sin depender de alguien más.

“Sigo creyendo en el amor y me he casado tres veces, ¿Oye, cómo te vas a casar tres veces, cómo vas a tener un hijo de cada matrimonio? Nunca voy a renunciar al amor. Tuve un novio que me bajó la autoestima y me hacía sentir que yo era fea, que yo estaba muy flaca. Cuando estás en una relación tóxica, la última en saberlo eres tú”, mencionó en una entrevista que le hizo Alejandro Chabán.

La cubana de 49 años aprovechó para mencionarle al venezolano lo que fue su vínculo amoroso en su primer matrimonio: “Una relación tormentosísima, de muchos celos. Estuve doce años casada con Alejandro Gavira, y fue mucho más madura la relación. Ahí se terminó por falta de amor, se me acabó el amor”.

La presentadora de televisión también le dijo a Alejandro que “cada vez que yo me encontraba una persona, era competencia conmigo y terminaba queriendo ir a las alfombras rojas a mover el cabello más que yo y a brillar más que yo”.

A pesar de las desilusiones, Aylín Mujica se muestra optimista sobre el futuro y está abierta a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, pero asegura que no está desesperada por estar en una relación y prefiere esperar a encontrar a la persona adecuada.

“Me cuesta mucho trabajo enamorarme ahora. Estoy muy enamorada de mí, aunque suene un poco egocéntrico. Me gusta amarme. Mis hijos están locos porque yo encuentre una pareja. No me he encontrado un hombre que valga la pena. Igual tengo ahí mi traje de novia, porque si llega el indicado ahí me quedo“, expresó durante la conversación que ambos sostuvieron.

Sigue leyendo:

· A Aylín Mujica se le rompió su vestido poco antes de salir al aire con ‘La Mesa Caliente’

· Aylín Mujica habla de su papel como jueza en la competencia de baile de ‘Hoy Día’

· Laura Zapata y Aylín Mujica sostuvieron un nuevo enfrentamiento en vivo