La Casa de los Famosos 4: Aleska Génesis juega el papel de doble agente en favor de agua

Aleska Génesis está haciendo que mucha gente se enoje con ella dentro y fuera de La Casa de los Famosos 4, mientras que otros aplauden el papel de doble agente que ha incorporado como parte de su nueva estrategia en este juego que se ha convertido en una telenovela de la vida real.

Hay que recordar que La Casa de los Famosos 4 consiste en jugar a nominar y cada habitante tiene derecho a escoger la estrategia que mejor lo represente, aún cuando ésta no sea del agrado del público. Cada celebridad juega el rol que considere pertinente para alcanzar una meta, ya sea permanecer lo más que se pueda dentro de la casa o llegar a la final y ganarse los $200,000 dólares.

Dicho lo anterior, Aleska Génesis desde hace semanas se ha convertido en la persona que lleva información a su cuarto agua. En las galas de nominación no suele siempre seguir las indicaciones de su cuarto, y por esto mismo no siempre entran al SUM las personas esperadas, como la semana pasada cuando decidió no minar a Clovis Nienow. Sin embargo, prueba su lealtad sentándose con “el enemigo” con el único objetivo de llevar información al cuarto agua.

Este juego le ha valido ser atacada por los habitantes de tierra, quienes solo ven el rostro que da ante ellos, sin saber que detrás de todo hay una intención. ¿El juego de Aleska es bueno o es malo? Esa respuesta sólo la tiene el público, y aún así es subjetiva. Porque para los fans de tierra esto es malo, pero para los de agua vale mucho, porque obviamente está dándole armas a su equipo para planear y organizar mejor una estrategia de cara a los jueves de nominación.

Faltan cinco semanas para llegar a la final, esto quiere decir que tenemos al menos cinco eliminados más que ver salir de la casa, para que contemos con los cinco finalistas, ¿será Aleska una de ellos?, es defícil predecirlo, porque todo dependerá la llave de nominación con la que le pueda tocar jugar. De momento los habitantes de fuego y agua parecen tener el mayor control de la casa y el próximo lunes podríamos ver salir a Rodrigo Romeh.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Agua vive su primera victoria con la eliminación de Ariadna Gutiérrez

· La Casa de los Famosos 4: critican la celebración de Lupillo y sus fans lo defienden

· Ariadna Gutiérrez habla de Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh tras salir de ‘La Casa de los Famosos’