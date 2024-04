Netflix alquilará una mansión para que Meghan Markle grabe su nuevo programa de cocina

La actriz Meghan Markle se prepara para llevar a cabo un nuevo proyecto junto a Netflix, la misma plataforma en la que estrenó el documental ‘Harry y Meghan’ (2022). El nuevo programa estará enfocado en la cocina y el estilo de vida.

Este nuevo proyecto es anunciado poco después de que la esposa del príncipe Harry anunciara el lanzamiento de su marca American Riviera Orchard, la cual ofrece productos de cocina, entretenimiento y decoración de interiores que se alinean con los gustos de Markle.

Ahora, con el nuevo programa para Netflix se une a la lista de celebridades que están haciendo programas de cocina. Como por ejemplo Selena Gómez.

Esta información fue compartida por ‘Deadline’. Por ahora se desconoce el nombre del programa, pero se sabe que estará producido por la empresa The Intellectual Property Corporation de Sony Pictures Television, la misma que se ha encargado de ‘The D’Amelio Show’ para Hulu y de ‘Leah Remini: Scientology & the Aftermath’ para A&E. La dirección estará a cargo de Michael Steed, conocido por ‘The Mind of a Chef’.

El ‘Daily Mail’ también se ha enterado que la producción ha encontrado una mansión para alquilar y que sirva de set de grabación para el programa, pues no se usará la mansión de la actriz y del príncipe. Hay que recordar que el documental tampoco se grabó en su verdadero hogar de Montecito, California.

Esa misma casa donde se grabó el documental fue puesta en venta en diciembre de 2022 por $33.5 millones de dólares.

Se presume que quieren alquilar una mansión en a misma zona, pues es parte fundamental del estilo de vida de Markle. Hay que recordar que la pareja vive en el lugar desde 2020, cuando compraron una mansión por $14.6 millones de dólares.

