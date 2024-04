¿Vestuario roto? Jules Koundé responde a Gündogan tras caída del Barcelona ante el PSG

La caída del FC Barcelona ante el París Saint Germain (PSG) y su eliminación de la Champions League en cuartos de final ha tenido un impacto significativo que va más allá de lo deportivo. Se ha generado un ambiente de desánimo y división en el vestuario que se evidenció en las recientes declaraciones del alemán Ilkay Gündogan y del francés Jules Koundé.

Las duras críticas de Gündogan hacia el juego del equipo, especialmente hacia la roja de Ronald Araujo, han generado malestar entre algunos compañeros. Las palabras del alemán, quien suele ser autocrítico y transparente, han sido interpretadas como un ataque individual y no como una crítica constructiva.

“Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil. Es duro decirlo… Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca la pelota o no… Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”, aseveró Gündogan a CBS Sports tras la vuelta de los cuartos de final.

En ese sentido, la respuesta de Jules Koundé en redes sociales no se hizo esperar y parece ser una indirecta hacia Gündogan. El defensor resaltó la importancia del juego en equipo y la responsabilidad compartida en la derrota, comentario que recibiò el apoyo de otros jugadores, evidenciando cierta división en el vestuario.

“Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers”, escribió en sus redes sociales, mensaje que contó con el respaldo de jugadores como Marcos Alonso, Sergi Roberto o Vitor Roque.

Ahora Xavi Hernández tiene la difícil tarea de recomponer el equipo anímica, social y deportivamente. Además, debe lidiar con las discrepancias entre sus palabras y las de sus jugadores, ya que el técnico culpó al árbitro Kovacs por la derrota, mientras que los jugadores no lo consideran un factor determinante.

En resumen, la derrota del Barça ha generado un ambiente de tensión y división en el vestuario, lo que dificulta el trabajo del entrenador y pone en riesgo el futuro del equipo.

