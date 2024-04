Samadhi Zendejas sobre William Levy: “Era la primera persona que veía al despertar y la última”

Samadhi Zendejas reveló que su relación con William Levy siempre fue profesional durante el rodaje de la telenovela ‘Vuelve a mí’, aunque destacó que lograron conectarse de una forma especial que trascendió la pantalla. La actriz mencionó la forma en que él la apoyó y la ayudó a crecer como intérprete, y cómo juntos lograron crear momentos inolvidables en la historia que compartieron.

“Yo siempre lo molesto, le digo: ‘William, yo cuando estaba chiquita ya te veía en la televisión’. Es un galán en toda la extensión de la palabra, es alguien adorable, se lo dije el día que terminamos de filmar, fue un gran compañero, súper solidario, decía: ‘Sama, construyamos esto desde aquí, hagamos esto’, y logramos escenas muy hermosas”, expresó en una entrevista exclusiva ofrecida a ‘Al Rojo Vivo’.

Zendejas compartió que mantiene una relación de amistad con el actor de raíces cubanas y que sigue admirando su talento y su trabajo en la industria del entretenimiento. La mexicana de 29 años expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de trabajar con él y por la influencia positiva que ha tenido en su carrera.

“No, nosotros, no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro. Siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (los personajes de ambos) los que tienen esta extraordinaria química”, le comentó a Lourdes Stephen.

Samadhi reconoció la importancia de la colaboración con William en su desarrollo como actriz y valoró la conexión especial que lograron durante el tiempo que trabajaron juntos. La entrevista refleja la admiración y el respeto mutuo que existe entre ambos artistas.

“Después decíamos: ‘Híjole, no me agarres en la escena, porque si nos toman una foto, van a pensar de más’. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

