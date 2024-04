William Levy lanza mensaje luego de terminar con Elizabeth Gutiérrez: ‘Tengo mi versión de la historia’

El actor cubano William Levy publicó este sábado una historia en Instagram para responder a Elizabeth Gutiérrez, quien anunció el fin de su relación, luego de haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

En la publicación, el galán afirmó: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Estás, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y mi carrera”.

Este mensaje llega luego de que la actriz mexicana diera una entrevista a Hola! USA para hablar de su ruptura con el famoso.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, dijo.

Además de esto, reveló que está centrada en su vida laboral: “Estoy definitivamente retomando mi carrera, es definitivamente mi pasión. Y nada, empecé con los ‘Monólogos de la vagina’, que fue un fin de semana solo como para calentar motores y esperando y buscando nuevas oportunidades”.

En la entrevista confesó que no sabe si esta vez sí será definitivo, ya que en otras ocasiones han regresado.

“Yo no soy la que decido… Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado, que Él escriba mi historia. Siento, de verdad, que en ese momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo”, comentó.

Acerca de cómo recibieron el anuncio sus hijos, explicó: “Están en paz, porque obviamente, William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta, así que ellos están bien y van a estar bien. Obviamente, no era lo ideal, creo que para ninguno de nosotros, pero las cosas pasan y hay que seguir adelante… hay que demostrar que también, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y seguir adelante”.

