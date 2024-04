Ivonne Montero responde tajante a los que le piden que le opere la nariz a su hija de 10 años

Ivonne Montero respondió a las críticas explicando que no ha optado por operar a su hija porque está enfocada en tratar su condición cardíaca, la cual es la prioridad en este momento. Además, aseguró que está siguiendo el consejo de los médicos especialistas, quienes consideran que la cirugía nasal no es urgente ni necesaria en este momento.

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija, que yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en lo absoluto. No es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud”, expresó en un video subido a la mencionada aplicación.

También expresó su amor incondicional por su hija y su compromiso de brindarle el mejor cuidado y tratamiento médico posible. Afirmó que siempre estará al pendiente de la salud de Antonella y que hará todo lo necesario para que se encuentre bien.

“Ya que están tan angustiados y tanto que exigen que yo les rinda cuentas de que por qué no la he operado. Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que se haga una cirugía. En este momento Antonella no quiere entrar al quirófano a arreglarse su nariz. Punto, se acabó“, expresó.

Las críticas hacia Ivonne por esta decisión han sido desmedidas e injustas, ya que como madre está buscando lo mejor para su hija y siguiendo las indicaciones de los profesionales de la salud. Es importante recordar que la salud de un niño siempre debe ser prioridad y que los padres deben tomar decisiones informadas y respetuosas con el bienestar de sus hijos.

“En el momento en que Antonella me externe: ‘Mamá, yo quiero arreglarme mi naricita, en ese momento yo, como su mamá responsable, trabajadora (que me he fajado para estar dispuesta a lo que mi hija necesite) en ese momento voy a tomar la decisión de llevarla a hacerse sus estudios y entrar ella la cirugía que necesite de su nariz con el mejor cirujano que yo pueda encontrar”, dijo.

“Guarden silencio, infórmense antes de hablar, de criticar, de juzgar y de pedir cuentas“, manifestó la exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ de 49 años.

