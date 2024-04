Ivonne Montero preocupó a sus fans por el inmenso tamaño de su labio y dice la razón

La actriz Ivonne Montero comenzó diciendo que se había sometido a una aplicación de ácido hialurónico en los labios, un procedimiento común en la industria del entretenimiento para dar mayor volumen y definición a esta zona del rostro. Aseguró que el hinchazón era normal luego de este tipo de tratamientos y que pronto volvería a lucir su aspecto habitual.

Sin embargo, todo se trataba de una broma porque aclaró que es incapaz de acceder a algún tipo de tratamiento para retocarse su rostro a sus casi 50 años, aunque hizo una excepción. La mexicana sin duda generó preocupación en muchos tras lucir el labio superior demasiado grande.

“Miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar… No, mentira. No, no me inyecté nada. Jamás me inyectaría algo en mi carita hermosa; bueno, bótox sí, de repente por aquí (en la frente) para las arrugas, pero tiene como 2 años que no me pongo nada”, expresó en un video subido a la red social de la camarita.

“Estoy inflamadísima, me da muchísima comezón, me pica horrible… Me dice Antonella (su hija) que soy Kardashian. Chequen esto”, dijo. Sin embargo, no quiso esperar más y asistió a un especialista para que la evaluaran y detalló lo que mencionó el médico.

“¿Pueden creerlo? Así terminó mi día anoche, el doctor me comentó que eso no fue un piquete de ningún insecto que fue reacción alérgica, algún alimento que ingerir. ¡La verdad no soy alérgica a nada me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser, pero ya con el medicamento que me mandó todo volvió prácticamente a la normalidad. ¡QUÉ SUSTO JAJAJA! Gracias por todos sus mensajes que me enviaron. ¡LOS AMO TANTO!”, escribió en otra publicación subida a la misma aplicación.

“Amiga es que eres irresistible. Ni los insectos se controlan contigo”, “Deja la payasada y ve al médico”, “Yo iría al médico ellos ponen algo para comezón y desinflación”, “Tal vez un antialérgico y mucho hielo”, “Se parece a Piolín”, “Creo que se te está cayendo la peluca”, “Y yo pensando que era filtro, porque así se ven ahora”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 3: ¿Por qué Ivonne Montero no entregó el premio a Madison Anderson?

· Ivonne Montero explica que su hija podría ser sometida a una cirugía de corazón abierto

· Ivonne Montero responde a quienes la criticaron por usar lentes de contacto y quemarse las córneas