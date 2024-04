Fernando Ortiz se pronuncia sobre el caso de Nahuel Guzmán: “Es algo que no me compete”

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, se mostró bastante agotado y fastidiado por la polémica que existe sobre el caso del guardameta Nahuel Guzmán tras utilizar un láser contra Esteban Andrada durante el Clásico Regio ante los Tigres de la UANL el pasado fin de semana y sostuvo que ya no está interesado en hablar sobre el tema para enfocarse plenamente en el desarrollo de sus jugadores para las últimas jornadas de la ronda regular del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el estratega argentino durante una conferencia de prensa en la que aseguró que él no tiene ningún papel que le permita opinar sobre este tema al afirmar que su trabajo es el de conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para avanzar a la Liguilla del campeonato y posteriormente conquistar el título de campeón del balompié azteca.

“Es un tema que no me compete, no tengo la mínima voz para opinar, tendrá que trabajar la gente adecuada, me enfoco en mi equipo, es algo que no me voy a meter porque no me corresponde, mi opinión pasa a un costado”, expresó Ortiz.

“No es algo que yo tenga que opinar, a mi no… esas cosas… me gustaría que habláramos de otras cosas futbolísticamente, no soy la persona indicada, no importa quien lo haya hecho o dónde, hay que hacerse responsable, tratar de armar y formar una liga más bonita, de mí parte no tengo más que decir sobre eso”, agregó el estratega.

El entrenador de Rayados de Monterrey también habló sobre la posibilidad de aplicar un castigo contra Esteban Andrada por el insultó que le realizó a Nahuel Guzmán a través de las redes sociales luego de haber sido la víctima de su juego con el láser para afectar su rendimiento en el campo de jjuego y así sufrir una mayor cantidad de goles en el duelo.

“Volvemos a retomar algo que ya di mi opinión, no soy yo quien para decir si está bien el castigo o que tengan que hacer, no puedo decir ‘sí merece esto o no’. Creo que hay estipulado en reglamento, si habrá un castigo, Andrada será responsable de la situación, ya es una persona adulta de lo que escribe o deje de escribir”, finalizó.

