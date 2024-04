Adamari López contó el motivo que la llevó a alejarse de la actuación

Adamari López expresó que ser mamá es lo más importante para ella y que prefiere dedicar su tiempo y energía a su hija Alaïa. Aunque disfruta de la actuación y le apasiona la interpretación, ha decidido priorizar su papel de madre por encima de cualquier otro.

“En este momento, conducir me da la oportunidad de estar más tiempo con mi hija, no quiere decir que estoy cerrada a la actuación, simplemente que, en este momento, para pasar más tiempo con ella, conducir es la respuesta”, mencionó en una entrevista realizada por Adrián Uribe.

A pesar de haber tomado esta decisión, la puertorriqueña no descarta la posibilidad de volver a la actuación en el futuro. Por ahora, está enfocada en su papel de mamá y en seguir creciendo como conductora en el mundo de la televisión.

La expareja sentimental de Toni Costa no pudo evitar hablar de su pequeña, quien tiene mucho que ver en sus decisiones: “Tiene nueve añitos, se me ha crecido muchísimo, está casi más alta que yo, yo sé que eso no es difícil, pero está grande. Es una niña buena, cariñosa, noble, estoy que babeo con mi niña. Afortunadamente, el público me ha dado el privilegio de poder estar cerca de ella, me siguen apoyando a mí, a mi familia y me siguen apoyando lo que estoy haciendo”.

“Durante el día hago un programa de YouTube que sale cada semana, junto con Chiquibaby, Ada y Chiqui de Show, ahí contamos un poquito de nuestras historias de vida, cosas que nos han pasado, cuando salimos de una televisora, cuando tuvimos a nuestras niñas, de todo un poco, de las páginas que se pasaron, de las que no”, añadió durante la conversación en ‘De noche, pero sin sueño’.

La conductora de Univision compartió que disfruta cada momento al lado de su hija y que ha decidido enfocarse en trabajos que le permitan estar más tiempo en casa, como es el caso de la conducción en programas de televisión.

“Estuve 11 años, ese ciclo se cerró y de repente me vuelven a abrir la oportunidad para seguirme probando como conductora, pero de un programa de concurso y sabes que acá, en los Estados Unidos, los programas de concursos se les dan a los hombres, no son característicos de las mujeres”, dijo.

