Amara ‘La Negra’ se sincera con la Dra. Nancy Álvarez sobre la intimidad

La conductora de televisión Amara ‘La Negra’ en un reciente episodio de ‘Desiguales’ le dio su opinión a la doctora Nancy Álvarez sobre lo que vendría siendo el tema de la sexualidad en las parejas. Por ello, expresó que no está de acuerdo con aquellos féminas que siempre ponen por delante el cansancio y no atienden las relaciones sentimentales.

La dominicana expresó que las mujeres también tienen deseos sexuales y que es importante que se comuniquen con su pareja sobre sus necesidades y expectativas en la relación. Además, señaló que es fundamental que las parejas busquen soluciones juntas para mantener una vida sexual activa y satisfactoria para ambos.

“Como mujer si usted tiene su pareja, usted no puede estar cansada todos los días mami. Toda la semana tú no puedes estar explotada. De vez en cuando tienes que colaborar, te abres como unas tijeras o si no le das un cariñito por aquí y por allá. Después dice: ‘¡Ay me pegó los cuernos! ¡Ay me fue infiel!”, dijo frente a las cámaras de televisión de Univision.

Nancy Álvarez es una de las conductoras de dicho espacio y desde su percepción como panelista le respondió: “Estoy acuerda contigo Amara. Hay que atender tu cartón o ¿qué le hacen? Bingo”.

Otra que no perdió la oportunidad de dar su punta de vista fue Karina Banda, esposa de Carlos Ponce, y es que mencionó que: “Cuando no tengo muchas ganas de chaca-chaca, la verdad la mayoría de las veces es porque estoy llena y siento un poquito de gases, así que sorry mi amor, pero más vale prevenir que lamentar”.

“Yo no hablo mentiras, es que no puedo, se me nota”, reveló Álvarez frente al resto de sus compañeras. Migbelis Castellanos optó por mencionar que aparentemente ella no da “excusas” cuando no desea tener relaciones sexuales con su pareja sentimental.

Amara ‘La Negra’ prefirió ser un poco más clásica al decir que: “Yo he utilizado la famosa línea: ‘ay me duele la cabeza, es que no me siento bien. Mejor mañana”.

