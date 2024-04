Así luce Samira Jalil, panelista de ‘La Casa de los Famosos’, luego de someterse a una cirugía

La argentina Samira Jalil, quien participa en ocasiones como panelista de ‘La Casa de los Famosos 4’, regresó este viernes al estudio luego de haberse sometido a una operación para una reconstrucción mamaria en la ciudad de México.

Para mostrar los avances de su cuerpo, la exparticipante del reality show se mostró con un sensual vestido que hizo que cautivara a la audiencia.

A través de su cuenta en Instagram, escribió: “La vida es maravillosa desde que me quiero un poquito más”.

Los fanáticos no dudaron en hablar de cómo luce luego de haber pasado por el quirófano y consideraron que se ve radiante.

“Regresaste más hermosa que nunca, diosa del olimpo”, “Qué hermosa”, “Siempre bella.Dime una cosa, ¿realmente te sientes bien tan rápido después de la operación? ¿O eres superwoman? Es que me sorprende verte tan activa”, escribieron algunos usuarios en la caja de comentarios.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Muy elegante, bonita sonrisa”, “Muy linda, Sami. Te distingues por tu elegancia y sinceridad”, “Divina, toda una reina, la más hermosa y preciosa”.

Detalles de la operación de Samira Jalil

Hace unos días, en entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’, Samira Jalil habló de la razón por la que tuvo que someterse a esta operación: “Tengo un implante desplazado, lo tengo hacia un lado, me duele, me molesta, se me pone colorado”.

El doctor que la atendió, Jaime Aroca, explicó que se trató de una cirugía reconstructiva en sus glándulas mamarias que incluyen un retiro y recambio de implantes.

El experto indicó que la intensa actividad física de la argentina pudo haber desencadenado estas sintomatología. Esta es la tercera vez que se somete a este tipo de operación. “Era más pequeña, tenía 26 años, al día de hoy, no me hubiese hecho eso”.

En este proceso ha sido apoyada por amigos y familiares, quienes le han dado las atenciones correspondientes en medio de esta situación médica.

Las cámaras de ‘Al Rojo Vivo’ captaron el procedimiento que resultó con éxito luego de 7 horas.