Puerto Rico: CEE ha recibido dos querellas por endosos fraudulentos relacionados con aspirantes del PNP a la comisaría residente

Nueva York – Hasta este jueves, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) había recibido dos querellas sobre supuestos endosos electrónicos fraudulentos relacionados con los aspirantes a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe y Elmer Román.

La CEE aseguró hoy a este periódico, mediante declaraciones escritas, que ha referido y continuará refiriendo ante las autoridades correspondientes cualquier querella de alegada comisión de un delito electoral que reciban para que sea investigada, incluyendo las federales.

“Reiteramos que la Comisión Estatal de Elecciones, con el fin de hacer cumplir las disposiciones y propósitos del Código Electoral, referirá a las agencias de orden público (Policía, Departamento de Justicia, agencias federales) toda querella presentada ante la CEE debidamente juramentada, sobre endosos que no hayan sido autorizados u otros delitos electorales”, leen las declaraciones enviadas a El Diario de NY.

“Es importante recalcar que todo elector que reciba confirmación de un endoso que no haya sido autorizado, debe presentar una querella juramentada con los hechos pertinentes ante la Oficina de Secretaría de la CEE, ubicada en el edificio administrativo de la Comisión, en Hato Rey. De igual forma, puede acudir directamente a la policía de Puerto Rico”, emplazó la entidad.

Primera querella recibida por endoso fraudulento en la CEE

La primera querella que recibió la Oficina de Secretaría de la CEE fue la de Nelsa López Colón, viuda del exgobernador del Partido Popular Demócratico (PPD), Rafael Hernández Colón. El PPD es el segundo partido de mayoría en el país y principal colectividad rival del PNP.

La licenciada alegó que el comité de campaña de Román falsificó su firma en un endoso electrónico a favor de este. Román es el candidato que respalda la actual comisionada y aspirante a la gobernación Jenniffer González.

López Colón detectó la irregularidad tras recibir una notificación por mensaje de texto el la que se le informó que había endosado a Román junto con un enlace de la CEE para descargar copia del documento.

“El funcionario autorizado que alega haber recogido el endoso se llama Abimanuel Hernández Calderón”, expuso López Colón en una conferencia de prensa a principios de este mes en el exterior de la CEE.

Según un informe de recaudos y gastos del comité de Jenniffer González ante la Comisión Federal de Elecciones que cita Noticel, Hernández Calderón, empleado del Departamento de Corrección, hizo tres donativos de $250 a González en agosto del año pasado.

Como es de esperar, el aspirante a la comisaría residente en Washington que respalda López Colón es Pablo José Hernández Rivera, contendiente por el PPD a la posición y nieto de Hernández Colón.

Al ser contactado por El Diario, Hernández Rivera, nos remitió las siguientes declaraciones escritas: “El endoso falso que la campaña de Elmer Román ha presentado de la viuda de mi abuelo Rafael Hernández Colón, es una falta de respeto a ella, a mi familia y a la democracia que no debe quedar impune”.

No fue posible conseguir a Román para que reaccionara a la historia a pesar de los intentos de este periódico.

Pero en declaraciones compartidas por el precandidato en su página de Facebook, este señaló que su equipo está atendiendo el señalamiento traído por la viuda del exgobernador.

“Estamos atendiendo el señalamiento presentado por la licenciada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón – abuelo del aspirante Pablo José Hernández Rivera, por el Partido Popular Democrático a la candidatura de comisionado residente, posición a la que también aspiro por el Partido Nuevo Progresista, quien rechaza habernos dado un endoso a nuestra candidatura”, lee el comunicado.

“Viendo que la persona que hace la denuncia, también aparece en el registro electoral dándole un endoso a un aspirante al senado por el Partido Nuevo Progresista, hemos solicitado que se investigue la queja de la forma más transparente posible, de manera de poder responsablemente tener una expresión final a esta denuncia. Recordemos que este proceso de endosos digital es novel y ha confrontado muchos errores en su desarrollo. Tan pronto concluya la investigación, tendré a bien expresarme como he mencionado”, añadió el exmilitar.

Sobre esta en particular, en una entrevista con El Diario el pasado 9 de febrero, la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, ya había revelado que la Comisión refirió a las autoridades policiales la querella de López Colón.

“Fuimos notificados de la posible falsificación en este endoso, y sí hemos referido a las autoridades la situación para que le dé curso o la investigación necesaria”, declaró Padilla Rivera.

“Nos hemos comunicado con la Policía para la investigación…De igual manera, internamente, nosotros tenemos una oficina de seguridad que hace las investigaciones…”, añadió la funcionaria quien anticipó que muy probablemente el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Negociado de Policía de Puerto Rico se haría cargo de la pesquisa a nivel estatal. Este jueves también trascendió que la querella fue referida al FBI (Buró Federal de Investigaciones).

Padilla Rivera defiende sistema SIEN

Ante cuestionamientos sobre la confiabilidad del proceso digital a través de SIEN o “Sistema de Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura y Sistema de Endosos” en vista de las distintas denuncias sobre presuntos endosos fraudulentos, la presidenta de la CEE defendió la herramienta.

“Esta situación evidencia la fortaleza del endoso virtual. ¿Por qué? Porque ha levantado que se ha realizado un endoso por una persona que no fue autorizada. En eventos pasados, sabemos que los endosos se recolectaban en papel, y no había manera alguna que el endosante que no endosó aparecía endosando a una persona que no era su interés endosar. Y eso nunca la persona se enteraba. Esos endosos se daban por buenos y entraban. Las bondades del sistema electrónico son esas. Es levantar los endosos de manera electrónica y notificar para que aquel endosante que reconoce que no emitió el endoso a ese candidato o aspirante puede querellarse, como en este caso está pasando”, planteó.

“Así que esto es muestra y evidencia de que en efecto el sistema electrónico de endosos sí funciona”, sostuvo.

Aunque la CEE no ha divulgado el contenido de la segunda querella ni la procedencia, según fuentes de El Diario de NY, corresponde a una persona que buscaba endosar a Román, pero el sistema no lo dejó porque supuestamente ya había endosado a su contrincante, Villafañe.

No hay querella presentada por parte de electora de Villalba

Al momento, la CEE no cuenta con una querella formal sobre un tercer caso ventilado públicamente en el que una electora popular de Villalba alega que alguien firmó en su nombre un endoso a Villafañe.

Por medio de un comunicado provisto por el equipo de campaña a este periódico, el actual senador por acumulación rechazó cualquier acción ilegal.

“Ante la reciente alegación de manera informal en redes sociales sobre un endoso, inmediatamente investigamos. No se encontró irregularidad alguna de parte de nuestra campaña. El endoso fue validado y nunca fue rechazado”, lee un comunicado del equipo de campaña del actual senador por acumulación también enviado a este periódico.

El político, al que respalda el gobernador Pedro Pierluisi, cuestionó la intención detrás de la denuncia dado que la persona la realizó poco después de la querella presentada por López Colón.

“Destacamos que la campaña contó con sobre 700 colectores y que está certificada desde hace más de 5 semanas. En diciembre, fuimos la única campaña que realizamos sobre 200 actividades de recolección de endosos en la calle”, expuso el legislador.

“No es creíble que se haga tal alegación a estas alturas cuando la notificación fue emitida en diciembre y se decide hacer la alegación luego de los señalamientos hechos en los pasados días a otra campaña. Si el endoso hubiera sido realizado por otra persona con la información del endosante ante el colector, no tendríamos objeción a que se descuente, aunque no es nuestra responsabilidad, puesto que sobrepasamos por cientos de endosos la cifra requerida”, agregó.

“Concluimos que no hay base de ilegalidad alguna y que el proceso que efectuamos en diciembre fue conforme a la ley”, puntualizó.

Este debate que pone en entredicho la pulcritud y transparencia en los procesos desde la CEE en pleno año electoral es importante tanto para boricuas dentro como fuera de la isla, debido a que son los puertorriqueños en el territorio los que eligen al comisionado o comisionada residente, único funcionario electo para representar a Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Aunque un comisionado o comisionada no puede votar por legislación que baje al pleno de la Cámara, sus posiciones pueden tener influencia en los temas que se discuten sobre Puerto Rico en la capital federal y que impactan diariamente a los ciudadanos estadounidenses en la isla.

