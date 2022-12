Cámara de Representantes en Washington aprueba histórico plebiscito para Puerto Rico que excluye el ELA territorial a pesar de rechazo de grupos de la diáspora

NUEVA YORK – A pesar de la oposición por parte de varios grupos de la diáspora boricua en Estados Unidos y de líderes republicanos, el pleno de la Cámara de Representantes en Washington D.C. aprobó este jueves la Ley de Estatus para Puerto Rico que dispone para la celebración de un plebiscito vinculante en la isla entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

Tras el visto bueno de la Cámara con 233 votos a favor y 191 en contra, a la medida se le dio paso a menos de dos semanas para que culmine esta sesión legislativa. Deiciséis republicanos favorecieron el proyecto.

La comisionada residente en Washington, la republicana Jennifer González, una de las principales impulsoras del proyecto HR 8393, no pudo votar ya que no tiene ese derecho como representante de la isla en el Congreso debido a las limitaciones que establece la condición territorial.

El trámite en el pleno de la Cámara se completó tras la suma de varias enmiendas, entre las que se encuentra una que aclara el lenguaje sobre la ciudadanía bajo la opción de libre asociación. También se descartó la disposición para que tenga que haber una súper mayoría del 55% en la votación.

La comisionada residente fue una de las que adelantó la información sobre el trámite de votación para este jueves en la Cámara de Representantes tras reunirse a principios de semana con el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer.

“Estoy en el Capitolio, como les dije ayer en la noche (lunes), todavía estamos en negociaciones sobre el proyecto de estatus. Luego de nosotros hacer nuestras denuncias públicas la semana pasada nuevamente, luego de varios acuerdos, recibimos por fin el viernes una enmienda y el sábado la segunda enmienda y ya han descartado, gracias a que dijimos públicamente que no íbamos a favorecer una súper mayoría de 55%, esa enmienda. Así que nos quedan solamente dos para evaluar. Ayer sometí nuestros comentarios a ese lenguaje propuesto y acabo de reunirme con el líder de la mayoría Steny Hoyer, que está haciendo un trabajo encomiable en términos de lograr que podamos ponernos de acuerdo sobre el lenguaje. He estado en conversación con el gobernador sobre los cambios que han ocurrido en las últimas semanas“, informó la comisionada sobre las negociaciones para aprobar el proyecto en un comunicado este martes.

“Así que estamos velando sigilosamente el proyecto para que puedan bajar a votación”, puntualizó la republicana.

La comisionada inició su turno en el hemiciclo cuestionando la irónica realidad de que a pesar de ser coautora del proyecto 8393 no puede votar por el mismo debido a las limitaciones que impone la relación territorial entre Estados Unidos y Puerto Rico.

“Este es el mejor ejemplo de por qué esta medida es tan importante para Puerto Rico”, destacó la republicana.

A juicio de la legisladora, con la medida la Cámara de Representantes reconoce que el Estado Libre Asociado (ELA) bajo el que se rige el gobierno de la isla no es una opción viable a largo plazo ni de desarrollo.

“Con la adopción de esta medida, esta Cámara también reconoce y deja claro que el estatus centenario territorial de Puerto Rico es el problema y no puede ser parte de la solución”, planteó la también integrante del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico.

La comisionada reconoció que aunque prefería una legislación “estadidad sí o no” y que la medida no es perfecta, la misma adelanta la solución del tema de la descolonización.

González no mencionó a las representantes demócratas de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y Nydia Velázquez en su alocución, a pesar de que la semana pasada se ganó el rechazo por parte de ambas luego de criticar públicamente a la primera por supuestamente retrasar el avance de la medida al pedir enmiendas adicionales al proyecto que no presentó por escrito.

Cabe señalar que las tres políticas así como el representante demócrata de Florida, Darren Soto, fueron los que presentaron el proyecto de ley en la Cámara durante el verano pasado como uno de consenso entre republicanos y demócratas. Incluso, viajaron a la isla en junio para reunirse con líderes políticos y encabezar un foro público para recabar el sentir de los boricuas.

“Yo sí soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, declara Alexandria Ocasio Cortez

Por su parte, AOC destacó que trabajó incansablemente para clarificar el contenido de la propuesta de ley.

“Hoy por primera vez en la historia de nuestra nación Estados Unidos reconoce su papel como fuerza colonizadora y el estatus Puerto Rico como una colonia extendida. La Ley de Estatus para Puerto Rico inicia un proceso para que los ‘boricuas’ decidan su futuro y en esta medida nosotros hemos hecho ganancias históricas y sin precedentes. Nunca antes los términos de independencia y libre asociados habían sido definidos tan claramente, incluyendo ramificaciones para la ciudadanía”, argumentó la legisladora.

AOC añadió que el nuevo lenguaje de la medida excluye el “estatus colonial actual insostenible” de Puerto Rico, establece que la transferencia de la ciudadanía permanecerá intacta en cualquier opción de estatus y dispone un periodo de asistencia de 10 años en la eventualidad de que se escoja la libre asociación, además de permitir observadores internacionales durante el proceso de votación plebiscitario.

Aunque coincidió con la comisionada en que la pieza legislativa no es perfecta, aseguró que las enmiendas al proyecto se tradujeron en una mayor transparencia.

Ocasio Cortez no perdió la oportunidad para responder a los alegatos de González en el sentido de que actúa de manera hipócrita al supuestamente poner trabas a la medida mientras goza de todos los derechos como ciudadana estadounidense mientras representa a los boricuas en NY, expresiones que fueron tomados como un cuestionamiento a su puertorriqueñidad.

“Yo sí soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, sentenció AOC al finalizar su intervención.

Llegó el tiempo de descolonizar a Puerto Rico, reclama Nydia Velázaquez

Velázquez destacó en su mensaje el peso del colonialismo en el diario vivir de los boricuas.

Planteó que ya es hora de poner la política a un lado y a la gente de Puerto Rico primero.

“Continuar el estatus colonial de la isla es la más alta hipocresía. El colonialismo ha destrozado la economía de Puerto Rico. El colonialismo ha dividido a la gente en Puerto Rico. El colonialismo se ha tragado el sentido de dignidad de nuestra gente y auto valor. El colonialismo ha llevado a que los puertorriqueños dependan psicológicamente y económicamente de EE.UU. Colonialismo no es solo humillante para Puerto Rico, sino vergonzoso para EE.UU. EE.UU. que se hace llamar un líder de un mundo libre y se levanta contra los tiranos en el exterior están manteniendo el colonialismo en el Caribe y en el Pacífico. El problema territorial de EE.UU. no es simplemente un problema doméstico, como algunos erróneamente, creen. No se equivoquen, este es un asunto internacional que directamente afecta la imagen y la posición de EE.UU. a nivel mundial…”, expuso la veterana congresista boricua.

“El tiempo ha llegado para descolonizar totalmente a Puerto Rico“, sentenció.

En una aparente referencia a los comentarios de la comisionada residente contra AOC, la congresista manifestó estar orgullosa de representar barrios de Nueva York.

Por su parte, Soto, también de origen boricua expresó: “Es tiempo de liberar a nuestra gente…es tiempo de que nuestra gente en Puerto Rico pueda decidir su destino…que puedan seleccionar por sí mismos, estadidad, independencia o soberanía en libre asociación”.

Varios republicanos en contra del proyecto 8393

Varios republicanos como el líder de la minoría republicana en el comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman (Arkansas), rechazaron el proyecto, entre otras cosas, porque no fue sometido a audiencias públicas en ese ni en otros comités.

Westerman, quien se vislumbra como el nuevo presidente del referido organismo cuando los republicanos asuman la mayoría legislativa el año próximo, cuestionó que el proyecto se contradice en detalles sobre la opción de la independencia y la intervención de Estados Unidos en los procesos.

“Cómo puedes ser independiente y otra nación dictar cuáles serán sus acciones”, señaló.

Además criticó que el proyecto se negociara en la “oscuridad de la noche”, esto en referencia a las discusiones a puerta cerrada entre líderes como Velázquez y González.

Westerman ya había pedido previamente enmiendas que fueron rechazadas para que las disposiciones del 8393 no entraran en vigor hasta tanto se cumplieran los objetivos de la ley federal PROMESA bajo la que se reestructura la deuda de Puerto Rico con los bonistas.

Grijalva, todavía presidente del comité de Recursos Naturales de la Cámara, respondió con el argumento de que EE.UU. no puede ser poseedor colonial de otro país, y en lugar de esto debe impulsar los valores de la democracia que sentaron sus bases.

Grupos de la diáspora boricua pidieron voto en contra a la Ley de Estatus de Puerto Rico

Desde antes que iniciaron los procesos en el pleno de la Cámara, grupos de la diáspora como Power4PuertoRico expresaron mediante sus redes sociales y en comunicados de prensa que el 8393 no debía ser aprobado debido a que carece de lenguaje claro sobre aspectos clave relacionados con las distintas opciones de estatus.

La coalición de activistas boricuas que incluye a organizaciones como Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) destacaron la falta de precisión sobre el idioma oficial en la isla en caso de que prevalezca la estadidad; el pago de impuestos bajo las distintas alternativas; la representación de Puerto Rico en eventos internacionales deportivos; el futuro de las leyes de cabotaje; y las reparaciones por 124 años de colonialismo.

El grupo además cuestiona que el texto pretende definir la Constitución de Puerto Rico si los boricuas optan por la independencia.

“La atención al detalle es sumamente importante. Nos tocó aprender esta dura lección cuando la ley PROMESA nos fue impuesta por el Congreso a #PuertoRico. AHORA es el momento de alzar la voz sobre otro proyecto de ley que afectará para siempre el futuro de nuestra patria”, sostuvo la coalición en Twitter.

La organización añadió que el único partido en Puerto Rico que apoya la consulta es el PNP que favorece la estadidad.

Casa Blanca favorece el proyecto

En contraste, la Casa Blanca envió un comunicado en horas de la mañana para expresar su apoyo a la medida.

“Por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico, más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses, se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense”, indicó la Administración Biden en la entrada de prensa poco antes de que iniciaran los procesos en la Cámara.

“El proyecto de la Cámara de Representantes 8393 tomaría un paso histórico hacia la corrección de este error mediante el establecimiento de un proceso para determinar la voluntad de los votantes de Puerto Rico con respecto a tres opciones constitucionales de status no territoriales: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos”, añadió la Casa Blanca.

“La Administración espera trabajar con el Congreso durante todo el proceso legislativo para asegurar que este proyecto de ley concuerde con los principios democráticos de nuestra Nación. El presidente hace un llamado Congreso actuará con rapidez para poner el futuro del status político de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños, donde pertenece”.

La votación de ayer se dio luego de que el Comité de Reglas refirió la legislación al hemiciclo de la Cámara.

La resolución sobre las reglas de debate fue aprobada con todos los votos en contra de los republicanos y con los afirmativos demócratas. Un demócrata no votó, de acuerdo con el reporte de El Nuevo Día.

En el proceso para discutir las reglas solo hablaron el presidente del comité, el demócrata James McGovern (Massachusetts), y el republicano Guy Reschenthaler, otro miembro.

Reschenthaler (Pennsylvania) cuestionó que la medida excluya el estatus territorial y que la medida no fue a audiencias.

Camino incierto en el Senado

Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto se enfrenta a un complicado escenario en el Senado donde no se vislumbra que se le dé prioridad.

No sería la primera vez que un proyecto para resolver el estatus en la isla se estanque al llegar a ese cuerpo legislativo. En tres ocasiones previas, proyectos descolonizadores aprobados en la Cámara de Representantes han quedado en letra muerta en el Senado.

El 8393 surgió del proyecto H.R. 2070 o “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico”, presentada por Velázquez y Ocasio-Cortez; y del H.R. 1522 o de Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, de la autoría de Soto y González.

De concretarse la aprobación de la Ley de Estatus de Puerto Rico, los boricuas deberán escoger entre las opciones de independencia, estadidad o libre asociación en un plebiscito que se realizaría el 5 de noviembre de 2023.

En caso de que ninguna de las opciones obtenga una mayoría absoluta (50% más uno de los votos), tendría que realizarse una segunda vuelta el 3 de marzo de 2024 entre las dos fórmulas con más votos.

